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  4. Yılbaşı hindisi, 20 çeşit baharatla 3 saatte hazır

Yılbaşı hindisi, 20 çeşit baharatla 3 saatte hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 08:23 | Son Güncelleme

YILBAŞI menülerinin vazgeçilmez lezzeti iç pilavlı hindi, 20 çeşit baharatla 3 saatte pişiyor.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- YILBAŞI menülerinin vazgeçilmez lezzeti iç pilavlı hindi, 20 çeşit baharatla 3 saatte pişiyor. Şef aşçı Sercan Erdoğan, "Hindi eti sert olduğu için özellikle limon ve portakal suyuyla marine ediyoruz. Böylece daha lezzetli ve yumuşak oluyor" dedi.
Doğal güzellikleri, iklimi ve 5 yıldızlı otelleriyle turizmin başkenti Antalya, bu yıl turist sayılarında üst üste rekor kırdı. 15 milyonu geçen turist sayısıyla tüm zamanların rekorunu da kıran Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde, 2020'yi tatil yaparak karşılamak isteyenler için hummalı çalışma var. Bazı oteller günler öncesinden duyurdukları ünlü sanatçı konserleri için son hazırlıklarını yaparken, bazıları ise yılbaşına özel hazırladıkları menülerine son dokunuşları yapıyor.
Yılbaşı menülerinde yerli ve yabancı tatilcilerin özellikle görmek istediği iç pilavlı fırınlanmış hindi, yaklaşık 20 çeşit baharatla 3 saatte hazırlanıyor. Kesilmiş ve tüyleri temizlenmiş halde otelin mutfağına getirilen hindi için önce marinasyon işlemi başlatılıyor. Limon suyu, portakal suyu, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, biberiye, yenibahar, kimyon, zeytinyağı başta olmak üzere 20 çeşit baharat bir kaba alınarak karıştırılıyor ve hindi bu sosla güzelce kaplanıyor. 2 saat fırında bu sosla birlikte pişen hindinin eti yumuşak ve daha lezzetli olsun diye özellikle portakal ve limon gibi asit oranı yüksek narenciye suları tercih ediliyor.
Hindi, 180 derecelik fırında 2 saat boyunca pişerken, diğer tarafta şef aşçılar, içerisinde üzüm ve fıstık bulunan iç pilavı hazırlıyor. Pişen iç pilav iki saatin sonunda fırından alınan hindinin içine özenle doldurulup hindi hava almayacak şekilde yanmaz iple dikiliyor. Bu sayede hindi ve pilavın hava almadan içten içe pişerek lezzetleri özdeşleşiyor. 1 saatin sonunda iç pilavıyla birlikte fırından alınan hindi servis tabağında sunuluyor.
PİŞME SEVİYESİ ÖNEMLİ
Calista Luxury Resort Mutfak Şefi Sercan Erdoğan, hindinin pişme seviyesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Çok pişince kuru ve sert, lezzetsiz bir et olur. O yüzden zeytinyağı, tuz karabiber, kırmızı toz biber, biberiye başta olmak üzere 20 çeşit baharat kullandık. Hazırladığımız sosta hindi etinin yumuşak olması için limon suyu ve portakal suyu ekledik. 2 saat bu sosla fırınlandı. Sonra iç pilavını içerisine doldurup 1 saat daha pişirdik ve bir lezzet çıktı ortaya" dedi.

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