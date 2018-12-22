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Yılbaşı için hazırladıkları sahte içkilerle yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 13:16 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlanan binlerce içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı için hazırladıkları sahte içkilerle yakalandılar

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlanan binlerce içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Burhaniye'de bazı şüphelilerin piyasaya sürülmek üzere sahte içki hazırladığı bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takip sonucu kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere ait 3 depoya baskın yapıldı. Baskında 1'er litrelik 2 bin 866 şişe ve 5'er litrelik 310 bidon içerisinde etil alkol ile bin 437 şişe sahte şarap, mükerrer kullanıma uygun TAPDK bandrollü 606 başlık, bin 360 boş küçük cam şişe, içinde anason olduğu değerlendirilen 63 kutu ve çok sayıda etiket ile kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Yılbaşı için hazırladıkları sahte içkilerle yakalandılarYılbaşı için hazırladıkları sahte içkilerle yakalandılarYılbaşı için hazırladıkları sahte içkilerle yakalandılarYılbaşı için hazırladıkları sahte içkilerle yakalandılar

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