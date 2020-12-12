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  4. Yılbaşı için kaçak ağaç kesen şahıslara cezai işlem uygulandı

Yılbaşı için kaçak ağaç kesen şahıslara cezai işlem uygulandı

12.12.2020 18:41 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de ormanlık alanda yılbaşı ağacı olarak satılmak üzere kaçak ağaç kesen şahıslar suçüstü yakalandı.

Arnavutköy’de ormanlık alanda yılbaşı ağacı olarak satılmak üzere kaçak ağaç kesen şahıslar suçüstü yakalandı. Olay anına ilişkin görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma ekipleri, arazi kontrolleri sırasında ormanlık alanda kaçak çam ağacı kesildiğini tespit etti. Kestikleri ağaçları araçlarına yüklerken görüntülenen şahıslara, olay yerine gelen ekipler tarafından cezai işlem uygulandı. Öte yandan olaya ilişkin bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, şahsıların kestikleri ağaçları arabanın bagajına sığdırmaya çalıştıkları görülüyor.

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