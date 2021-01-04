Yılbaşı kilolarından hızlıca arının! Hem fit olacaksınız hem sağlıklı

Günlük beslenme düzeninin değiştiği yılbaşı döneminde yaşanan kilo sorunlarına karşı uzmanlar günde iki bardak süt içilmesinin öneminin altını çiziyor. Glisemik indeksi yüksek olan süt; diyet sırasında tüketildiğinde kişilerin sağlıklı bir şekilde kilo vermesine yardımcı oluyor.
Sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez bir besin olan sütün hayatın her döneminde tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Neriman İnanç, “Fazla kilo neredeyse çağımızın temel sorunu. Kilo sorununun minimum düzeye inmesi için sağlıklı ve uzun süre tok tutan, glisemik indeksi yüksek yiyecekler tüketilmesi öneriliyor. Düzenli olarak her gün içilen iki bardak süt de düzensiz ve sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede önemli bir yer tutuyor” dedi.
İnanç ayrıca, kış mevsiminde bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının grip,soğuk algınlığı, farenjit gibi kış hastalıklarının önlenmesinde, içeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulunan sütün de önemli rol oynadığını vurguladı.
SÜTÜN FAYDALARI
- Büyümeyi ve gelişmeyi sağlayan süt, vücuda güç verir ve kemikleri sağlamlaştırır ve kemik erimesini önlemeye yardımcıdır.
- Mikropların neden olduğu enfeksiyonlara karşı vücuda direnç verir.
- Cildin yıpranmasını ve yaşlanmasını engeller.
- Beyin için oldukça faydalıdır ve beynin ihtiyacı olan enerjiyi sağlar.
- Vücudumuzda ödeme neden olan sıvıların toplanmasını engeller.
- İshalin geçmesinde faydalıdır.
- Mide rahatsızlıklarına çok iyi gelir.
- Saçın uzamasında önemli bir etkisi vardır.
- Tırnakların sağlam bir şekilde uzaması için faydalıdır.
- Diş çürümelerine oldukça iyi gelir.
- Tansiyonu olan hastalar için de süt içilmesi önerilmektedir. Çünkü süt tansiyonun düşmesinde etkilidir.
- Kronik bronşitin olmasını engelleyen süt, ayrıca öksürüğe de iyi gelmektedir.
- Sindirim sistemi ile problemi olan kişilerin mutlaka süt içmesi tavsiye edilir, süt sindirim sistemini düzenlemektedir.
- Ülserin önlenmesinde de sütün faydası büyüktür.
- Süt ayrıca önemli hastalıklardan olan kanserin de önlenmesine yardımcı olmaktadır.
- Dokuların ve hücrelerin oluşumuna zemin hazırlar ve hızlandırır. Böylece vücudumuzda oluşan yaralar çok daha çabuk iyileşir. Hücreleri onarır ve güçlendirir.
- Sütün içinde A, B, C, D, E ve K vitaminleri vardır ki bu vitaminler biz insanlar için hayati önem taşımaktadır.
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A vitamini: Görme yeteneğini korumada faydalıdır ve katarakt riskini azaltmaktadır.
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B vitamini: Hafızayı güçlendirir, sinir hücrelerini korumada faydalıdır.
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C vitamini: Mide ve meme gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltmada faydalıdır.
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D vitamini: Kemik kırılmasına karşı direç sağlamaktadır. Kolon, meme ve yumurtalık kanserine karşı koruma sağlar.
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E vitamini: Hücrelere zarar veren maddelere karşı savaşır ve bu maddeleri etkisiz hale getirir. Alzheimer’a karşı koruma sağlar.
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K vitamini: Kemikleri korurken aynı zamanda kanın pıhtılaşmasını sağlar.
- Süt içen kişilerde bir çizik, bir yaralanma veya benzeri bir durumda kanın çok daha çabuk pıhtılaştığı bilinmektedir.
- Süt ile kilo kontorlü sağlayabilirsiniz. Çoğu diyetlerde süt ve sütlü ürünler önerilmektedir. Bunun nedeni sütün mideye indikten sonra yaklaşık yarısının katı yiyecek olarak algınlanmasıdır. Bu sayede beyine “doydum” sinyeli gönderilmektedir. Bu da sütün diyetlerde oldukça tercih edilmesine neden olmaktadır.
- Kasların güçlenmesinde faydalıdır.
- Acetyıl Cartinin (beynin yaşlanmasını engelleyen madde) isimli maddenin de sütte bulunduğu bilinmektedir. Böylece beynin yaşlanması engellenmektedir.
- Güzel ve deliksiz bir uyku uyumanıza yardımcı olmaktadır.
- Görüldüğü gibi sütün birçok faydası bulunmaktadır. Yetişkinlerin gün içinde en az bir bardak süt içmesi önerilmektedir. Sütün faydaları illkokul çağındaki çocuklar için ise günde en az iki bardak süt içilmesi önerilmektedir. Özellikle kalsiyum sayesinde çocukların daha uzun boylu olduğu kanıtlanmış bir gerçektir. Süt içen çocukların süt içmeyen çocuklara nazaran daha uzun boylu olduğu görülmüştür.
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