HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yılbaşı kilolarından hızlıca arının! Hem fit olacaksınız hem sağlıklı

Yılbaşı kilolarından hızlıca arının! Hem fit olacaksınız hem sağlıklı

04.01.2021 11:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yılbaşı kilolarından hızlıca arının! Hem fit olacaksınız hem sağlıklı

Yılbaşı kutlaması sırasında tadına doyulmaz sofralarda buluşanlar senenin stresini yemek ve tatlılarla attı. Keyifli bir gecenin ardından yeni bir yılın başlamasıyla birlikte ise yapılacaklar listesine kilo verme de eklendi. Hem yılbaşı gecesine ait fazla kilolardan kurtulmanızı sağlayacak hem de uzun diyet sürecinde sizin için kurtarıcı rol üstlenecek olan sihrin sütte saklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Neriman İnanç, günde 2 bardak süt tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Günlük beslenme düzeninin değiştiği yılbaşı döneminde yaşanan kilo sorunlarına karşı uzmanlar günde iki bardak süt içilmesinin öneminin altını çiziyor. Glisemik indeksi yüksek olan süt; diyet sırasında tüketildiğinde kişilerin sağlıklı bir şekilde kilo vermesine yardımcı oluyor.

Sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez bir besin olan sütün hayatın her döneminde tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Neriman İnanç, “Fazla kilo neredeyse çağımızın temel sorunu. Kilo sorununun minimum düzeye inmesi için sağlıklı ve uzun süre tok tutan, glisemik indeksi yüksek yiyecekler tüketilmesi öneriliyor. Düzenli olarak her gün içilen iki bardak süt de düzensiz ve sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede önemli bir yer tutuyor” dedi.

İnanç ayrıca, kış mevsiminde bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının grip,soğuk algınlığı, farenjit gibi kış hastalıklarının önlenmesinde, içeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulunan sütün de önemli rol oynadığını vurguladı.

SÜTÜN FAYDALARI

  • Büyümeyi ve gelişmeyi sağlayan süt, vücuda güç verir ve kemikleri sağlamlaştırır ve kemik erimesini önlemeye yardımcıdır.
  • Mikropların neden olduğu enfeksiyonlara karşı vücuda direnç verir.
  • Cildin yıpranmasını ve yaşlanmasını engeller.
  • Beyin için oldukça faydalıdır ve beynin ihtiyacı olan enerjiyi sağlar.
  • Vücudumuzda ödeme neden olan sıvıların toplanmasını engeller.
  • İshalin geçmesinde faydalıdır.
  • Mide rahatsızlıklarına çok iyi gelir.
  • Saçın uzamasında önemli bir etkisi vardır.
  • Tırnakların sağlam bir şekilde uzaması için faydalıdır.
  • Diş çürümelerine oldukça iyi gelir.
  • Tansiyonu olan hastalar için de süt içilmesi önerilmektedir. Çünkü süt tansiyonun düşmesinde etkilidir.
  • Kronik bronşitin olmasını engelleyen süt, ayrıca öksürüğe de iyi gelmektedir.
  • Sindirim sistemi ile problemi olan kişilerin mutlaka süt içmesi tavsiye edilir, süt sindirim sistemini düzenlemektedir.
  • Ülserin önlenmesinde de sütün faydası büyüktür.
  • Süt ayrıca önemli hastalıklardan olan kanserin de önlenmesine yardımcı olmaktadır.
  • Dokuların ve hücrelerin oluşumuna zemin hazırlar ve hızlandırır. Böylece vücudumuzda oluşan yaralar çok daha çabuk iyileşir. Hücreleri onarır ve güçlendirir.
  • Sütün içinde A, B, C, D, E ve K vitaminleri vardır ki bu vitaminler biz insanlar için hayati önem taşımaktadır.
  • A vitamini: Görme yeteneğini korumada faydalıdır ve katarakt riskini azaltmaktadır.
  • B vitamini: Hafızayı güçlendirir, sinir hücrelerini korumada faydalıdır.
  • C vitamini: Mide ve meme gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltmada faydalıdır.
  • D vitamini: Kemik kırılmasına karşı direç sağlamaktadır. Kolon, meme ve yumurtalık kanserine karşı koruma sağlar.
  • E vitamini: Hücrelere zarar veren maddelere karşı savaşır ve bu maddeleri etkisiz hale getirir. Alzheimer’a karşı koruma sağlar.
  • K vitamini: Kemikleri korurken aynı zamanda kanın pıhtılaşmasını sağlar.
  • Süt içen kişilerde bir çizik, bir yaralanma veya benzeri bir durumda kanın çok daha çabuk pıhtılaştığı bilinmektedir.
  • Süt ile kilo kontorlü sağlayabilirsiniz. Çoğu diyetlerde süt ve sütlü ürünler önerilmektedir. Bunun nedeni sütün mideye indikten sonra yaklaşık yarısının katı yiyecek olarak algınlanmasıdır. Bu sayede beyine “doydum” sinyeli gönderilmektedir. Bu da sütün diyetlerde oldukça tercih edilmesine neden olmaktadır.
  • Kasların güçlenmesinde faydalıdır.
  • Acetyıl Cartinin (beynin yaşlanmasını engelleyen madde) isimli maddenin de sütte bulunduğu bilinmektedir. Böylece beynin yaşlanması engellenmektedir.
  • Güzel ve deliksiz bir uyku uyumanıza yardımcı olmaktadır.
  • Görüldüğü gibi sütün birçok faydası bulunmaktadır. Yetişkinlerin gün içinde en az bir bardak süt içmesi önerilmektedir. Sütün faydaları illkokul çağındaki çocuklar için ise günde en az iki bardak süt içilmesi önerilmektedir. Özellikle kalsiyum sayesinde çocukların daha uzun boylu olduğu kanıtlanmış bir gerçektir. Süt içen çocukların süt içmeyen çocuklara nazaran daha uzun boylu olduğu görülmüştür.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Covid-19 ile karıştırmayın! Ateş ve boğaz ağrısı varsa....Covid-19 ile karıştırmayın! Ateş ve boğaz ağrısı varsa....
Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Medya imparatoru Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu

Medya imparatoru Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Uzmanlardan farenjit uyarısı! Covid-19 belirtileri ile karıştırmayın

Covid-19 ile karıştırmayın! Ateş ve boğaz ağrısı varsa....

Yeni yıl hedeflerinizi belirlediniz mi? İşte motivasyonunuzu artıracak öneriler

Yeni yıl hedeflerine koşarken motivasyon artıracak öneriler

Uykusuzluk nedeniniz maruz kaldığınız elektromanyetik alan olabilir!

Yatak odanızdaki tehlike! Hemen bedeninizden uzaklaştırın

Koronavirüs ciltte yıpranmayı da artırıyor! 5 cilt hastalığına dikkat

Koronavirüs ciltte yıpranmayı da artırıyor! 5 hastalığa dikkat

Kilosu 250 liradan satılıyor! Yeryüzünün en güçlü antibiyotiği: Udi hindi

Yeryüzünün en güçlü antibiyotiği

Pandemide çiftler arasında huzuru artıracak 7 öneri

Pandemi çiftler arasında problemlere yol açabiliyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.