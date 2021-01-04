Yılbaşı kilolarından hızlıca arının! Hem fit olacaksınız hem sağlıklı

Günlük beslenme düzeninin değiştiği yılbaşı döneminde yaşanan kilo sorunlarına karşı uzmanlar günde iki bardak süt içilmesinin öneminin altını çiziyor. Glisemik indeksi yüksek olan süt; diyet sırasında tüketildiğinde kişilerin sağlıklı bir şekilde kilo vermesine yardımcı oluyor.

Sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez bir besin olan sütün hayatın her döneminde tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Neriman İnanç, “Fazla kilo neredeyse çağımızın temel sorunu. Kilo sorununun minimum düzeye inmesi için sağlıklı ve uzun süre tok tutan, glisemik indeksi yüksek yiyecekler tüketilmesi öneriliyor. Düzenli olarak her gün içilen iki bardak süt de düzensiz ve sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede önemli bir yer tutuyor” dedi.

İnanç ayrıca, kış mevsiminde bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının grip,soğuk algınlığı, farenjit gibi kış hastalıklarının önlenmesinde, içeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulunan sütün de önemli rol oynadığını vurguladı.