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  4. Yılbaşı konserleri unutulmaz anlar yaşattı

Yılbaşı konserleri unutulmaz anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 11:03 | Son Güncelleme

Birbirinden eğlenceli etkinlikleri ile yeni yıl coşkusunu alışveriş, lezzet noktaları ve festivallerle karşılayan Akmerkez Üçgen Teras Yılbaşı Konserleri Yeni Türkü, Ayşegül Aldinç ve Karsu’yu ağırladı.

Birbirinden eğlenceli etkinlikleri ile yeni yıl coşkusunu alışveriş, lezzet noktaları ve festivallerle karşılayan Akmerkez Üçgen Teras Yılbaşı Konserleri Yeni Türkü, Ayşegül Aldinç ve Karsu’yu ağırladı. Binlerce İstanbullu Yılbaşı Konserleri ile seneye doyasıya eğlenerek veda etti.
Tüm yıl boyunca misafirlerine birbirinden eğlenceli etkinliklerle ev sahipliği yapan Akmerkez, seneyi Yılbaşı Konserleri ile kapattı. Üçgen Teras’ta gerçekleşen konserlerin ilk konuğu Yeni Türkü oldu.
Kış festivali tadında gerçekleşen konserde grubun dünden bugüne şarkılarına eşlik etti. Grup; ‘Mamak Türküsü’, ‘Olmasa Mektubun’, ‘Deliler’, ‘Bana Bir Masal Anlat’, ‘Aşk Yeniden’, ‘Yeşilmişik’ ve ‘Telli Turna’ gibi sevilen şarkılarını seslendirerek davetlilere keyifli bir akşam yaşattı.
Doğum gününü unutmadılar
Derya Köroğlu’nun doğum gününü unutmayan sevenleri, sanatçıyı alkış yağmuruna tuttu. Tezahüratlar karşılığında teşekkür eden Köroğlu, “Yeni yılda herkesin hayallerinin gerçekleşmesi dileğiyle, şimdiden iyi yıllar” dedi. Grup, ‘Maskeli Balo’ ile sahneden indi.
Ayşegül Aldinç; “Magazin tarihine bakabilirler”
Yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ayşegül Aldinç ise konserler serisinin ikinci konuğu oldu. Muhteşem sesiyle dinleyenlere özel bir akşam yaşatan Aldinç, hayranlarının ricasını kıramayarak “Yalnız Kullar” şarkısını provasız söyledi. Aldinç, “Şarkıları provasız, doğaçlama söylemek daha güzel oluyor. Zaten provasız çirkin olabilecek tek şey gelinlik herhalde. Ben malumunuz bir kere evlendim o da 6 ay sürdü. 6 aya ‘kısa’ diyen varsa magazin tarihine bakabilir. 6 ay, yarım sene, az mı canım?” sözleriyle dinleyenleri güldürdü.
Sevenleri ile dünden bugüne dillere pelesenk olan şarkılarını söyleyen Aldinç, yakın dönem şarkılarından ‘Durum Leyla’yı da hayranlarını kırmayarak seslendirdi.
Karsu hayranlarını yağmur dinlemedi
Üçgen Teras’ta gerçekleşen konserlerin son konuğu ardı sıra aldığı ödüllerle son yıllarda adını dünya çapında duyuran genç müzisyen Karsu oldu. Binlerce İstanbullu yağmura ve soğuk havaya aldırmadan konserin tadını çıkardı.
Caz alanındaki besteleri ve cover’larıyla sevilen sanatçı Karsu’yu hayranları coşku ile karşıladı. Binlerce hayranını karşısında gören Karsu; ‘Ben olsaydım bu havada gelmeyebilirdim. Hepinize çok teşekkür ederim’ dedi. Konsere piyanosunu çalarak başlayan genç sanatçı ardından ‘Gesi Bağları’nı seslendirdi. Yağmur altında bir saat sahne alan Karsu’ya hayranları sonuna kadar eşlik ettik.
Konser boyunca piyanosunu da çalmaya devam eden sanatçı, muhteşem performansıyla misafirlere unutamayacakları bir akşam yaşattı. Karsu; “Şimdiden mutlu seneler. Yeni yılın sağlık, huzur ve dilediklerimizi getirmesini umarım” diyerek alkışlar eşliğinde sahneden indi.
Deniz Sipahi ile Tolga Akyıldız’da Yılbaşı Konserleri’nin konukları arasında yerine aldı. Karsu’dan önce sahne alan ikili, muhteşem enerjisi ile tam not aldı.

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