Yılbaşı kutlamaları evde yasak, otelde serbest!

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında hafta içleri 21.00 ile 05.00 arası, hafta sonları ise tam kapanma uygulanıyor. Alınan tedbirler yavaş yavaş etkisini göstermeye başlarken, yaklaşan yılbaşı ise korkutuyor.

YILBAŞINDA SOKAĞI ÇIKMA YASAĞI

Bu kapsamda alınan önlemler çerçevesinde 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanacak ve kesintisiz olarak 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek.

En ufak bir esnemede salgının yayılabileceğine dikkat çeken uzmanlar evde kalabalıklar halinde kutlama yapılmaması konusunda uyarıyor.

EVDE KUTLAMA YASAK

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre de yılbaşında insanlar evde toplu kutlamalar yapamayacak. Sadece hane halkı arasında yılbaşı kutlamaları yapılabilecek.

OTELLERDE ETKİNLİKLER SERBEST

Evde kutlama yasağına karşı otellerde yılbaşı akşamı için etkinliklerin serbest olması dikkat çekiyor.

Gazeteci Ahmet Hakan Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında otellerin yılbaşı rezervasyonlarının şimdiden dolmuş olduğuna dikkat çekti. Yetkililerle konuyla ilgili konuştuğunu belirten Hakan, turizm sektörüne bir nefes aldırmak için böyle bir kararın alınmış olduğunu yazdı.

