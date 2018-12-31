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Yılbaşı kutlamasını yol denetiminde yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 21:01 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, trafik uygulaması yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, trafik uygulaması yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Vali Bilgin, beraberinde İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile İstanbul yolunda trafik uygulaması yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Görevlilerle bir süre sohbet eden Bilgin, daha sonra uygulamada durdurulan sürücülere şeker ikramında bulundu, yeni yılın huzur ve barış içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Ardından Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Bilgin, burada yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden büyük özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl özellikle uyuşturucu ve terörle mücadelede önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bilgin, 2019 yılının da başarılarla geçeceğine inandığını ifade etti.

Vali Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile Kırklareli Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalar ve huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Son olarak Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne geçen Vali Bilgin, burada öğrencilerle yeni yıl pastası kesti. Öğrenciler daha sonra müzik eşliğinde eğlendi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik Uygulama yeni yıl

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