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Yılbaşı mesaisinden çıkan 27 yıllık polis memuru kalp krizi geçirip öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 15:30 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 27 yıllık polis memuru Semih Yıldırım (47), yılbaşı mesaisi sonrası geldiği evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yılbaşı mesaisinden çıkan 27 yıllık polis memuru kalp krizi geçirip öldü

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 27 yıllık polis memuru Semih Yıldırım (47), yılbaşı mesaisi sonrası geldiği evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yenimahalle Polis Merkezi'nde görevli Semih Yıldırım, sabah saatlerinde, gece mesaisini tamamlayıp, Yeni Mahallesi Zakkum Sokak'taki evine geldi. Evli ve 2 kız çocuğu babası olan Yıldırım, aniden fenalaştı. Eşi, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Semih Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastaneye gelerek eşinin ölüm haberini alan Emine Yıldırım sinir krizi geçirdi. Acılı eş acil serviste tedavi altına alındı.
Yıldırım'ın ölümü, polis teşkilatında büyük üzüntüye neden olurken, acı haberi alan yakınları ile meslektaşları hastaneye akın etti.

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Yılbaşı mesaisinden çıkan 27 yıllık polis memuru kalp krizi geçirip öldüYılbaşı mesaisinden çıkan 27 yıllık polis memuru kalp krizi geçirip öldüYılbaşı mesaisinden çıkan 27 yıllık polis memuru kalp krizi geçirip öldüYılbaşı mesaisinden çıkan 27 yıllık polis memuru kalp krizi geçirip öldü

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