Yılbaşı mesajları 2021... Kısa, uzun, sevdiklerinize özel resimli yeni yıl mesajları! İşte mutlu yıllar mesajları!

Son dakika 2021 yılbaşı mesajları...Tüm dünyayı etkileyen salgın bize çok şeyler öğretti ve acısıyla tatlısıyla 2020 yılını geride bırakıyoruz. 2020 yılı için tüm isteklerimizi ve duygularımızı sevdiklerimize yazılı veya resimli iletmeniz için yılbaşı mesajları haberimizde. 2020 yılı ile birlikte hayatımızı etkileyen koronavirüs salgınını geride bırakmak tüm dünyadaki herkesin ortak dileklerinden birisi oldu. İyi, kötü, mutlu, acı, tatlı günlerin yaşandığı bir yılı geride bırakırken yeni yıla dair hayallerimizi gerçekleştirebilmemiz dileğiyle Mynet ailesi olarak yeni yılınızı kutlarız. Ne kadar istesek de tüm sevdiklerimizle yeni yıl gecesinde birlikte olamadık. Bu yüzden görüşemediğimiz tüm dostlarımıza, sevdiklerimize yeni yıl mesajları ile onlar için hissetlerimizi bir mesaj ile paylaşabiliriz. Bu yüzden ister size fikir vermesi açısından ister sizlere tercüman olması bakımından yazılı ve resimli yeni yıl mesajları listesi hazırladık. İşte gönderebileceğiniz yazılı yeni yıl mesajları 2021 ile paylaşabileceğiniz resimli yeni yıl mesajları 2021...

YENİ YIL MESAJLARI 2021 Kalbiniz kadar güzel yeni yıllar dilerim. Allah yeni yılda her şeyi gönlünüze göre versin. Yeni yıl ne isterseniz onları getirsin inşallah. Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle. Yaşamınca güzel yıllar mutlu yarınlar hep senin olsun. Mutlu yıllar! 2021 yılının sağlık mutluluk başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar. Koskoca bir yıl daha bitti keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim. Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle. Mutlu yıllar. 2021 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın yeni yılınız kutlu olsun! Hedefsiz büyük şeyler yapılamaz. 2021 yılında tüm hedeflerinizin gerçekleşmesi dileğiyle. Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle. En içten sevgilerimle… Acısıyla tatlısıyla iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar dostum! Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar. Yeni yılda her şeyin gönlünüzce olmasını diler tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar.

RESİMLİ YENİYIL MESAJLARI 2021 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler! En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar. Sevdiklerinizle birlikte mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim. Şunu unutma: Her şeyin yok olduğunu düşündüğünüz anda gelecek hâlâ yerindedir. Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Mutluluk ve başarı dileklerimle… Nerede hayat varsa orada umut da vardır. Yeni yılda tüm ümitler ve başarılar seninle olsun. Mutlu huzurlu yıllar dilerim. Cevap verememek-susmak dayanılması güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların cevapları seninle olsun. Mutlu yarınlar mutlu yıllar dilerim. Susmak dayanılması çok güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların yanıtları seninle olsun.. Mutlu yarınlar mutlu yıllar. Her yeni yıl başka bir güzel. 2021 yeni yılının sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun.

Her yeni yıl bir başka güzel. Yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeni yılınız kutlu olsun. Yine bir yılbaşı geldi. Bu yılbaşı sevdikleriniz ile mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve senenizin aynı güzellikte geçmesini diliyorum. Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2021 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle iyi seneler! Herkes başkasına yardım etseydi herkesin işi yapılmış olur. 2021 paylaşımlarımızın yılı olsun. Mutluluk esenlik ve sevinçler getirsin. Mutlu yıllar. Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2021 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar. Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların acıların ve felaketlerin geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla. Nice Yıllara! Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun. İnsan armağanını kalbi ile birlikte vermezse ne değeri vardır. Yeni yıllar Tanrının bizlere verdiği armağandır. En mutlu günler seninle olsun. Armağanınla yücel.

Hiç yanlış yapmayan insan genellikle hiçbir şey yapamaz. 2021 yılında yanlışlarımızın az başarılarımızın devamlı olması dileğiyle yepyeni yıllar. Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, Yeni yılın kutlu olsun. Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar. İyi yada kötü bir yıl daha geçti yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar...En güzel yarınlar senin olsun... 2021 yılında yanlışlarınızın az, başarılarınızın devamlı olması dileğiyle... Yeni yılınız kutlu olsun. Aklınızdan geçen güzelliklerin gerçeğe dönüştüğü yeni bir yıl geçirmek dileği ile... Mutlu Yılar Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara! 2021 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı senelere... Yeni yıl bizlere kutlu olsun. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.

Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar... Her yeni yıl bir başka güzel. 2021 yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun. Koskoca bir yıl daha devrildi gitti; keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla. Nice Yıllara! Yeni yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar! Hüzünlerimizin silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle geçirmeniz dileğiyle. Başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği, güzelliklerin hayatını dolduracağı güzel bir yıl dileğiyle. UZUN YENİ YIL MESAJLARI 2021 Herkes bir başkasına yardım etseydi herkesin işi yapılmış olur. Yeni yıl paylaşımlarımızın yılı olsun. Mutluluk esenlik ve sevinçler getirsin. Mutlu yıllar dilerim.

2021 yılı acılarımızla sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2021 size daha fazla umut daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. Mutlu seneler. Dünyayı değiştirmek istersen kalbine inan arkadaşlarına güven sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu Yıllar olsun! Yine bir yılbaşı yaklaşıyor bu yılbaşı sevdiklerinizle birlikte mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızın aynı güzellikte geçmesini diliyorum. İnsan armağanını içten vermezse ne değeri vardır. Yeni yıllar Allah’ın bizlere verdiği armağandır. En mutlu yıllar seninle olsun. Armağanınla yücel. Mutlu seneler. Sağduyu aklın kapıcısıdır. Görevi: Kuşkulu fikirlerin içeri girmesine ve de dışarı çıkmasına engel olmaktır. Yeni yılda hepinizin mutlu sağduyulu ve sağlıklı günler getirmesi dileğiyle. İdeal denen şey bir yıldıza benzer ona hiçbir zaman ulaşamayız ama tıpkı denizcilere olduğu gibi bize de yolumuzu gösteren odur. Yeni yılda tüm ideallerine kavuşman dileğiyle mutlu yıllar.

Sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenmek bir süreç bir katılım yani yaşamımızın yoğrulmasıdır. Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirecek. Yeni yıl ilk adım. Nice yıllar mutlu yıllar. Zamanı yapamayacağımızı şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlarımızın gücüne inanalım. Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle. 2021 yılı acılarımızla sevinçlerimizle geride kalacak. 2021 daha fazla umut daha fazla sevinç daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar mutlu yarınlar gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar! Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2021 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle iyi seneler! Rüya yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin. Yeni yılın kutlu olsun! Hayatı yapamayacağımız şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa enerjimiz tüm hayatı zorlar. Yeter ki kendimize ve arkadaşlarımızın gücüne inanalım. Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle.

KISA YENİ YIL MESAJLARI 2021 2021 tüm insanlığa barış tüm insanlara huzur getirsin. Mutlu yıllar. Yeni bir yılda yüzünden gülücükler gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar. Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle. Yaşamında güzel yıllar mutlu yarınlar gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar… En güzel en huzurlu en barış dolu günler tüm insanlığın olsun mutlu seneler. Yeni yıl bizlere kutlu olsun. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun. Sağlık başarı ve mutluluk dolu olsun. 2021 yılı kalbinizdeki tüm iyi dileklerin gerçekleştiği bir yıl olsun mutlu yıllar. Yeni yılda her şeyin gönlünüzce olmasını diler tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Yaşamınca güzel yıllar mutlu yarınlar dostça dostluklar hep senin olsun. Yeni yılın kutlu olsun! Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun. Hayatın olduğu yerde umut vardır. Yeni yılda tüm ümitler ve başarılar sizinle olsun. Mutlu yıllar. Nerede hayat varsa orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu huzurlu bir yıl dilerim.

Mutluluklar paylaşıldıkça büyür ve çoğalır. Yeni yılınızın bol paylaşımlı olması dileğiyle… Yeni yılınız kutlu olsun. Cevap verememek dayanılması güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların cevapları seninle olsun. Mutlu yarınlar mutlu yıllar dilerim. 2020 yılı acılarımızla sevinçlerimizle geride kalacak. 2021 daha fazla umut daha fazla sevinç daha fazla mutluluk getirsin. Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar! Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar. Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini yaşantında hiçbir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım. Yeni yılını tüm yüreğimle kutluyor daha nice yıllar sağlıkla başarıyla sevdiklerinle birlikte görmeni ve geçirmeni diliyorum. Bembeyaz yağan kar ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını. Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç. Yeni yılınız kutlu olsun.

Her Yeni Yıl yeni tazelenen umutların çoğalan sevgilerin habercisidir. 2021 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun. Nice Yıllara… Geleceğimiz için umutlu bereketli 2021’de yaşanan tüm olumsuzlukların tersinin yaşanacağı bir yıl olmasını dileriz. Hep birlikte nice mutlu yıllar! Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun. Rüya yarın hayalidir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin. Yeni yılın kutlu olsun! Her yeni yıl bir başka güzel. 2021 yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeni yılınız kutlu olsun. En büyük zaman hırsızı yaşadığımız kararsızlıktır. 2021 yılı tüm kararlarımızın gerçekleşmesi ve mutluluğu getirmesi dileğiyle nice mutlu yarınlara… Yine bir yılbaşı geldi. Bu yılbaşı sevdikleriniz ile mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve senenizin aynı güzellikte geçmesini diliyorum. Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan dostlarına güven sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu Yıllar!

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların acıların ve felaketlerin geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla. Nice Yıllara! Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği sevgi huzur ve barış dolu bir yıl dileğiyle. Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan, dostlarına güven, sevgine sarıl.. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır… Mutlu Yıllar! Sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamımızın yoğrulmasıdır. Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirecek. Nice yıllar, mutlu yıllar... Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle. Nice Mutlu Yıllara… Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle hayırlı yıllar. Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiçbir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

Dostluğumuza bir yıl daha eklemenin sevincini yaşıyorum. Yeni yıldan dileğim ise; birlikte nice yıllara, sağlıkla ve mutlulukla… İyi ki varsın! Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2021 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler! Bir yılı daha tüketmenin hüznü yerine, bir yıldan daha kurtulmuş olmanın sevincini yaşamayı tercih ediyoruz. Ne diyelim, gelen gideni aratmasın! İyi seneler, Mutlu Yıllar 2021 yılının dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar. Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle… Mutlu yıllar… 2021 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar… Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar. Yeni yılın sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu mutlu yıllar! Yeni yılınızı kutlar; sağlıklı, mutlu ve başarılı nice yıllar dilerim. Kucak dolusu sevgiler… Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!