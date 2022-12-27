HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. YILBAŞI MESAJLARI 2023! Sevgiliye, anne babaya, arkadaşa gönderilebilecek yılbaşı kutlama sözleri ve 2023'e özel RESİMLİ YENİ YIL MESAJLARI

YILBAŞI MESAJLARI 2023! Sevgiliye, anne babaya, arkadaşa gönderilebilecek yılbaşı kutlama sözleri ve 2023'e özel RESİMLİ YENİ YIL MESAJLARI

27.12.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıl mesajları 31 Aralık gecesine kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. WhtasApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşabileceğiniz en güzel sözleri sizler için derledik. Sevgiliye, anne babaya, arkadaşa gönderilebilecek yılbaşı kutlama sözleri ve 2023'e özel resimli yeni yıl mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en güzel 2023 yılbaşı mesajları...

YILBAŞI MESAJLARI 2023! Sevgiliye, anne babaya, arkadaşa gönderilebilecek yılbaşı kutlama sözleri ve 2023'e özel RESİMLİ YENİ YIL MESAJLARI

Yeni yıl mesajları; sevgili, anne - baba ya da arkadaşını 31 Aralık gecesi mutlu etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. sevgiliye, anneye ve arkadaşa gönderilebilecek yılbaşı kutlama sözleri merak konusu oldu. 2023'e özel resimli yeni yıl mesajları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte sevgili, anne - baba ya da arkadaşa gönderilebilecek en güzel 2023 yılbaşı mesajları...

M1,

YENİ YIL MESAJLARI

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle. 2023 herkese mutluluk getirsin. Yeni yılı kutlu olsun.

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle.

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

d1

SEVGİLİYE ÖZEL YENİ YIL MESAJLARI

Sevgilim 2023 de bizim yılımız olsun. Aşk, sevgi ve tutku dolu yıllar bizimle olsun. İyi ve sağlıklı seneler!

d4

Yeni yılın kutlu olsun sevgilim! Bu yıl yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Seni seviyorum. Mutlu yıllar...

Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

ANNE VE BABA İÇİN YILBAŞI MESAJLARI

2023 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2023 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!!

d3

ARKADAŞA ÖZEL YENİ YIL MESAJLARI

Yeni yılın kellere saç, hastalara ilaç, züğürde para, sıvacıya mala, işsize iş, dişsize diş, olmayana çocuk, üşüyene gocuk, kolaya buz, yemeğe tuz, nazar değmişe hoca, evde kalmışa koca, dırdırcıya akıl, onu çekene sabır vermesini dilerim. Mutlu yıllar.

d2

Barış, mutluluk ve beraberlik dolu yeni bir yıl için en içten selamlar gönderiyorum sana Yeni yılın kutlu ve mutlu olsun

d5

Hiç hata yapmayan insan genellikle hiçbir şey yapamaz. 2023 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar..

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildiMSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi
Genç gazeteci koşarak ölüme atlamış! Halk TV’de görev yapıyorduGenç gazeteci koşarak ölüme atlamış! Halk TV’de görev yapıyordu
Hepsi kuyruğa girip bekledi: "Süre uzatılmayacak! Mutlaka başvurun"Hepsi kuyruğa girip bekledi: "Süre uzatılmayacak! Mutlaka başvurun"
Anahtar Kelimeler:
yeni yıl mesajları

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücretten 1-2 gün sonra hemen zam geldi! Etiketlerdeki o detay şoke etti…

Asgari ücretten 1-2 gün sonra hemen zam geldi! Etiketlerdeki o detay şoke etti…

Memur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosu

Memur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosu

Araba hayali kurarken akılalmaz tuzağa düştü: '15 yıllık sermayem bir anda yok olup gitti'

Araba hayali kurarken akılalmaz tuzağa düştü: '15 yıllık sermayem bir anda yok olup gitti'

Yüzlerce kişi mağdur! 7 kat arttı, 200 dolardan 1100 dolara çıkardılar

Yüzlerce kişi mağdur! 7 kat arttı, 200 dolardan 1100 dolara çıkardılar

Savaşta tansiyon giderek yükseliyor! Dünya Putin'in bu açıklamasını konuşuyor: Hepsini yok edeceğiz

Savaşta tansiyon giderek yükseliyor! Dünya Putin'in bu açıklamasını konuşuyor: Hepsini yok edeceğiz

Felaket filmi gibi! Ölü sayısı artıyor, Ulusal Muhafızlar konuşlandı

Felaket filmi gibi! Ölü sayısı artıyor, Ulusal Muhafızlar konuşlandı

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.