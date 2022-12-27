YILBAŞI MESAJLARI 2023! Sevgiliye, anne babaya, arkadaşa gönderilebilecek yılbaşı kutlama sözleri ve 2023'e özel RESİMLİ YENİ YIL MESAJLARI

Yeni yıl mesajları; sevgili, anne - baba ya da arkadaşını 31 Aralık gecesi mutlu etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. sevgiliye, anneye ve arkadaşa gönderilebilecek yılbaşı kutlama sözleri merak konusu oldu. 2023'e özel resimli yeni yıl mesajları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte sevgili, anne - baba ya da arkadaşa gönderilebilecek en güzel 2023 yılbaşı mesajları...

YENİ YIL MESAJLARI

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle. 2023 herkese mutluluk getirsin. Yeni yılı kutlu olsun.

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle.

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

SEVGİLİYE ÖZEL YENİ YIL MESAJLARI

Sevgilim 2023 de bizim yılımız olsun. Aşk, sevgi ve tutku dolu yıllar bizimle olsun. İyi ve sağlıklı seneler!

Yeni yılın kutlu olsun sevgilim! Bu yıl yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Seni seviyorum. Mutlu yıllar...

Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

ANNE VE BABA İÇİN YILBAŞI MESAJLARI

2023 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2023 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!!

ARKADAŞA ÖZEL YENİ YIL MESAJLARI

Yeni yılın kellere saç, hastalara ilaç, züğürde para, sıvacıya mala, işsize iş, dişsize diş, olmayana çocuk, üşüyene gocuk, kolaya buz, yemeğe tuz, nazar değmişe hoca, evde kalmışa koca, dırdırcıya akıl, onu çekene sabır vermesini dilerim. Mutlu yıllar.

Barış, mutluluk ve beraberlik dolu yeni bir yıl için en içten selamlar gönderiyorum sana Yeni yılın kutlu ve mutlu olsun

Hiç hata yapmayan insan genellikle hiçbir şey yapamaz. 2023 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar..

