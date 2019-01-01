Yılbaşı Milli Piyango bilet sorgulama aracı ve sıralı tam liste ile biletlerini kontrol et! İkramiye çıktı mı?

2019 yılına bir Milli Piyango talihlisi müthiş bir ikramiyeyi kazanarak girdi. Milli Piyango sonuçları oldukça şaşırttı çünkü uzun yıllar sonra yılbaşı çekiliş sonuçlarında büyük ikramiye bir tam bilete çıktı. Yani 70 milyon TL çoğu sene olduğu gibi 4 çeyrek bilet arasında bölüşülmedi. Satış noktası İstanbul olan biletin sahibi tüm büyük ikramiyeye tek başına sahip oldu. Peki ya diğer ikramiye kalemleri ne oldu? Türkiye çağında binlerce insan Milli Piyango bilet sorgulama aracı ile biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini kontrol ediyorlar. Kimileri de eski usul sıralı tam liste ile biletlerini karşılaştırıyorlar.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA ARACI

Elinizdeki biletleri kontrol etmenin en hızlı ver pratik yolu MPİ’nin resmi bilet sorgulama aracını kullanmaktır. Aşağıdaki bağlantı ile Milli Piyango sorgulama aracına ulaşabilir ve bilet numaralarınızı girerek söz konusu biletlere çıkan bir ikramiye olup olmadığını görebilirsiniz.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama

Bilet sorgulama yapmak için yukarıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz sayfada bulunan kutuya biletinizin üzerinde bulunan numaraları girip en soldaki “sorgula” butonuna basarak bilet sorgulama yapabilirsiniz. Özellikle kontrol etmeniz gereken çok sayıda biletiniz varsa en pratik yol budur.