Yılbaşı ne zaman? 2023 yılbaşı resmi tatil mi? Geri sayım başladı

Yılın bitmesine sayılı süre kala 'yılbaşı' ve 'yılbaşı resmi tatil' araştırmaları arama motorlarında yer edindi. '31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi?' detayları araştırılıyor. Yıl sonu ve yılbaşının haftasonuna denk gelip gelmediği de sorgulanan konular arasında yer aldı. Peki yılbaşı ne zaman? 2023 yılbaşı resmi tatil mi? İşte merak edilenler...

YIL NE ZAMAN?

31 Aralık bu sene cumartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı ise 1 Ocak Pazar günü kutlanacak. 31 Aralık ve 1 Ocak haftasonu tatiline denk geliyor.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene yılbaşı tatili pazar gününe denk geldiği için tatil uzamayacak. Yılbaşı, haftasonunda kutlanacak.

2023 RESMİ TATİL TAKVİMİ

1 Ocak 2023 - Yılbaşı

21-23 Nisan 2023 - Ramazan Bayramı

23 Nisan 2023 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2023 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi

19 Mayıs 2023 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

28 Haziran - 1 Temmuz 2023 - Kurban Bayramı

30 Ağustos 2023 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2023 - Cumhuriyet Bayramı

