HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yılbaşı ne zaman? 2023 yılbaşı resmi tatil mi? Geri sayım başladı

Yılbaşı ne zaman? 2023 yılbaşı resmi tatil mi? Geri sayım başladı

22.12.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıl için geri sayım başladı. 2022'nin sona ermesine kısa bir zaman kala 'Yılbaşı resmi tatil mi?' araştırmaları hız kazandı. Hristiyanlar tarafından kutlanan noel 25 Aralık Pazar gününe denk geliyor. Peki yılbaşı ne zaman? 2023 yılbaşı resmi tatil mi? İşte merak edilenler...

Yılbaşı ne zaman? 2023 yılbaşı resmi tatil mi? Geri sayım başladı

Yılın bitmesine sayılı süre kala 'yılbaşı' ve 'yılbaşı resmi tatil' araştırmaları arama motorlarında yer edindi. '31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi?' detayları araştırılıyor. Yıl sonu ve yılbaşının haftasonuna denk gelip gelmediği de sorgulanan konular arasında yer aldı. Peki yılbaşı ne zaman? 2023 yılbaşı resmi tatil mi? İşte merak edilenler...

YIL NE ZAMAN?

31 Aralık bu sene cumartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı ise 1 Ocak Pazar günü kutlanacak. 31 Aralık ve 1 Ocak haftasonu tatiline denk geliyor.

Noel nedir, ne zaman kutlanır? Noel (Christmas) resmi tatil mi? Noel nedir, ne zaman kutlanır? Noel (Christmas) resmi tatil mi?

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene yılbaşı tatili pazar gününe denk geldiği için tatil uzamayacak. Yılbaşı, haftasonunda kutlanacak.

Yılbaşı ne zaman? 2023 yılbaşı resmi tatil mi? Geri sayım başladı

2023 RESMİ TATİL TAKVİMİ

1 Ocak 2023 - Yılbaşı
21-23 Nisan 2023 - Ramazan Bayramı
23 Nisan 2023 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2023 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi
19 Mayıs 2023 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran - 1 Temmuz 2023 - Kurban Bayramı
30 Ağustos 2023 - Zafer Bayramı
29 Ekim 2023 - Cumhuriyet Bayramı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taliban'a çağrı yapıp duyurdu: Burs vermeye devam edeceğizTaliban'a çağrı yapıp duyurdu: Burs vermeye devam edeceğiz
Milyonlar bu soruyu soruyor! "Yıl sonuna kadar" diyerek açıkladı: Ezber bozan çıkışMilyonlar bu soruyu soruyor! "Yıl sonuna kadar" diyerek açıkladı: Ezber bozan çıkış
Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var! Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var!
Anahtar Kelimeler:
1 Ocak Yılbaşı resmi tatil

En Çok Okunan Haberler

ASGARİ ÜCRET 2023 belli oluyor! Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı rakamda...

ASGARİ ÜCRET 2023 belli oluyor! Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı rakamda...

Taraftarlar inanamıyor! İmza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler

Taraftarlar inanamıyor! İmza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

Ses kayıtları ortaya çıktı! Tacizci kadın iki ayda 22 bin 217 kez…

Ses kayıtları ortaya çıktı! Tacizci kadın iki ayda 22 bin 217 kez…

Bakanlık tarafından hazırlanan İBB raporu savcılığa teslim edildi

Bakanlık tarafından hazırlanan İBB raporu savcılığa teslim edildi

Hem ev hayallerinden hem araçlarından oldular! "Dini bütün, zengin adam dedik..."

Hem ev hayallerinden hem araçlarından oldular! "Dini bütün, zengin adam dedik..."

İlginizi Çekebilir

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.