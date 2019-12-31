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  4. Yılbaşı öncesi 2 ilçede sahte içki operasyonu

Yılbaşı öncesi 2 ilçede sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 15:35 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA ve Üsküdar'da sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ali ABLAY, İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA ve Üsküdar'da sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bayrampaşa'nın Muratpaşa Mahallesinde bulunan bir depoda sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, depoyu bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Gerçekleştirilen takibin ardından sahte içki üretiminin yapıldığı depoya polis ekipleri, operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Esaf D.(26) ve Serkan H.(39) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, Esaf D.'nin üzerinde yapılan aramada 11.87 gram eroin, 4 uyuşturucu hap bulundu. Baskının gerçekleştiği depoda yapılan aramalarda ise, 59 sahte viski, 19 sahte rakı, 2 sahte votka, 2 100cc'lik sahte içki, 31 rulo etiket, 1001 sahte bandrol, 3 damıtma işleminde kullanılan sıvı tankı, çok sayıda mavi ve kırmızı renkte alkol şişe kapağı, fön makinesi, 2 alkol metre, çırpma makinesi ve 336 boş alkol şişesi ele geçirildi.

Aynı gün içerisinde Üsküdar,'da Çengelköy Havuzbaşı Caddesindeki bir adreste bir kadının sahte alkol üretimi yaptığı bilgisine ulaşan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda şüphelinin Sakine H.(34) olduğunu görüntülerden tespit etti. Polis, takibe aldığı Sakine H.'yi aracından indiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin aracında ve evinde arama yapan ekiplerce, 13 litre etil alkol, alkol karıştırmak için kullanılan damacana, 327 boş şişe, 353 plastik kılıf, 615 sahte bandrol, 609 alkol şişe kapağı, 200 mililitre anason, 20 ml gliserin maddesi, 70cc'lik alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

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