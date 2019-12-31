Yılbaşı öncesi 2 ilçede sahte içki operasyonu

Ali ABLAY, İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA ve Üsküdar'da sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bayrampaşa'nın Muratpaşa Mahallesinde bulunan bir depoda sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, depoyu bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Gerçekleştirilen takibin ardından sahte içki üretiminin yapıldığı depoya polis ekipleri, operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Esaf D.(26) ve Serkan H.(39) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, Esaf D.'nin üzerinde yapılan aramada 11.87 gram eroin, 4 uyuşturucu hap bulundu. Baskının gerçekleştiği depoda yapılan aramalarda ise, 59 sahte viski, 19 sahte rakı, 2 sahte votka, 2 100cc'lik sahte içki, 31 rulo etiket, 1001 sahte bandrol, 3 damıtma işleminde kullanılan sıvı tankı, çok sayıda mavi ve kırmızı renkte alkol şişe kapağı, fön makinesi, 2 alkol metre, çırpma makinesi ve 336 boş alkol şişesi ele geçirildi.