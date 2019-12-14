HABER

Yılbaşı öncesi 250 ton sahte içki ele geçirildi

14.12.2019 15:14 | Son Güncelleme

Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli sekiz ilde eşzamanlı sahte içki operasyonu yapıldı. Operasyonda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 250 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi. Piyasa fiyatı 14 milyon liradan fazla olan içkilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenmek üzere taşınması için üç TIR gerekti.

Yılbaşı öncesi 250 ton sahte içki ele geçirildi

Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli sekiz ilde eşzamanlı sahte içki operasyonu yapıldı. Operasyonda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 250 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi.

Piyasa fiyatı 14 milyon liradan fazla olan içkilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenmek üzere taşınması için üç TIR gerekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 12 Aralık'ta düzenlediği operasyonda 113 kişi için gözaltı kararı verildi.

Soruşturma, kolluk kuvvetlerinin bu yıl gece kulüpleri, restoranlar, barlar, ve tekel büfelerinin de dahil olduğu 602 mekanı denetlemesinin ardından başlatıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimler, ihbarlar, teknik ve fiziki takipler sonucunda sahte içki üretimi yapanların büyük bir sahte içki şebekesinin üyeleri olduğunu belirledi.

Şebekenin üyelerinin metil ve ya etil alkol, şişe, bandrol, etiket ve kapak tedarikçilerinden oluşan 4 gruptan oluştuğu ortaya çıktı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, sahte içki üreticilerinin içkiyi ucuza mal etmek için metil alkolü su tanklarında kaynatıp damıtarak elde ettiklerini ve matbaalarda yaptırdıkları sahte bandrolleri ya da orijinal olan fakat çeşitli üretim lisansı olan kişilerden toplu olarak ucuza satın alarak orijinal bandrolleri kullandıklarını belirledi.

Şüphelilerin, yabancı menşeili bandroller ve içki şişesi etiketlerini bastırıp kullanarak içkilerin bir kısmını gümrüklerdeki vergisiz mağazalardan alınmış gibi gösterip çeşitli illere gönderdikleri de tespit edildi.

Gümrükten gelmiş gibi gösterdikleri içki şişelerin üzerine gerçekçi dursun diye THY etiketi yapıştırdıkları da öğrenildi.

Teknik ve fiziki takibini tamamlayan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri belirledikleri 147 adrese 12 Aralık günü erken saatlerde operasyon başlattı. Operasyona polis helikopteri ve Özel Harekat polisleri de destek verdi. İstanbul merkezli olarak Adana, Aksaray, Hatay, İzmir, Kırklareli, Şanlıurfa, Niğde ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Şüphelilerden 4'ünün yabancı uyruklu olduğu belirlenirken ara operasyonlarda yakalanarak sınır dışı edildikleri, 5 şüphelinin ise yine ara operasyonlarda yakalandığı ve alkol kaçakçılığı suçundan tutuklu olduğu öğrenildi.

Operasyon sonucu ele geçirilenlerin listesi şöyle:

  • 256 bin litre metil alkol
  • 33 bin 964 dolu şişe sahte içki
  • 427 bin 51 içki şişesi etiketi
  • 1 milyon 177 bin 73 sahte bandrol
  • 1.255 yabancı menşeili bandrol
  • 460 bin içki şişesi kapağı
  • 64 bin 891 boş içki şişesi
  • 197 bin içki şişesi mantar tıpası
  • 500 THY etiketi
  • 60 litre su
  • 80 boş bidon
  • 2 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 73 mermi, 2 av tüfeği
  • Sahte içkilerin dağıtımında kullanılan 10 otomobil.

Ele geçirilen 256 ton metil alkolden yaklaşık 1 buçuk milyon şişe sahte içki üretileceği de tespit edildi.

PARTNERTrajik olay! Bir haftayla arayla...Trajik olay! Bir haftayla arayla...
Yolsuzluktan yargılanan El Beşir'in cezası belli olduYolsuzluktan yargılanan El Beşir'in cezası belli oldu
Vladimir Putin: 20 fotoğrafla 20 yılVladimir Putin: 20 fotoğrafla 20 yıl
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'e AK Parti'den sert yanıt!

Meral Akşener'e AK Parti'den sert yanıt!

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi

Feci kaza! Tren, otomobili biçti...

Feci kaza! Tren, otomobili biçti...

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı

Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tebrik

ABD'den İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tebrik

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a 'Irak' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a 'Irak' uyarısı

Trump: Azil süreci ülkemiz için çok kötü, olay sulandırılıyor

Karar sonrası Trump'tan ilk açıklama!

KKTC Bakanlar Kurulu’ndan kritik İHA ve SİHA kararı

KKTC'den kritik İHA ve SİHA kararı!

Son dakika: ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Resmen onaylandı

Trump'a büyük şok! Resmen onaylandı

Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi belli oldu!

Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.