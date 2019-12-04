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Yılbaşı öncesi 3 bin 281 litre kaçak içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 12:42 | Son Güncelleme

Kırklareli İ Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşına sayılı günler kala Vize İlçesinde, 3 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 bin 281 litre kaçak alkollü içki ele geçirdi.Kırklareli İ Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde Kırklareli’nin Vize İlçesinde 3 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 bin 281 litre kaçak alkollü içki, adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 81 adet kullanıma uygun TAPDK bandrollü kapüşon ele geçirildi.

Kırklareli İ Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşına sayılı günler kala Vize İlçesinde, 3 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 bin 281 litre kaçak alkollü içki ele geçirdi.
Kırklareli İ Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde Kırklareli’nin Vize İlçesinde 3 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 bin 281 litre kaçak alkollü içki, adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 81 adet kullanıma uygun TAPDK bandrollü kapüşon ele geçirildi. Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken suç unsuru malzemelere el konuldu.
Kırklareli İ Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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