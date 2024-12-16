Yılbaşı öncesi 81 ilde harekete geçildi! 40 bin litreden fazla sahte alkol ele geçirildi: 85 şüpheli yakalandı

Sahte içki can almaya devam ediyor. Özellikle yıl sonuna doğru piyasaya daha çok sürülen sahte içki kimi zaman bilerek kimi zaman bilmeyerek birçok ailenin hayatını karartıyor.

81 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sahte alkol için harekete geçildiğini belirterek 81 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda 40 bin 388 litre sahte alkol ele geçirilirken 85 kişi de yakalandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

Sahte Alkole Karşı 81 İlde Çengel Operasyonlarımız Kararlılıkla devam ediyor.

Jandarma tarafından son 10 gündür düzenlenen “ÇENGEL-11” operasyonlarında;

40 bin 388 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi

Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 85 şüpheli yakalandı

Vatandaşlarımızın canını ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor.

Bu amaçla Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu Sahte Alkol imalatı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik “ÇENGEL-11” operasyonları düzenlendi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

İSTANBUL'DA KABUSU YAŞATMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un birçok ilçesinde aynı şikayetten 40'tan fazla vatandaşımız hastanelere başvurmuş, 20'den fazla vatandaşımız ise hayatını kaybetmişti.