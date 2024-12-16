HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yılbaşı öncesi 81 ilde harekete geçildi! 40 bin litreden fazla sahte alkol ele geçirildi: 85 şüpheli yakalandı

Yılbaşı öncesi 81 ilde harekete geçildi! 40 bin litreden fazla sahte alkol ele geçirildi: 85 şüpheli yakalandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.12.2024 08:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene çok sayıda insanın ölümüne neden olan sahte alkol nedeniyle İçişleri Bakanlığı 81 ilde harekete geçti. Yılbaşı öncesi dikkat çeken operasyonlarda 40 bin litreden fazla sahte alkol ele geçildi. 85 şüpheli de yakalandı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 20'den fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Yılbaşı öncesi 81 ilde harekete geçildi! 40 bin litreden fazla sahte alkol ele geçirildi: 85 şüpheli yakalandı

Sahte içki can almaya devam ediyor. Özellikle yıl sonuna doğru piyasaya daha çok sürülen sahte içki kimi zaman bilerek kimi zaman bilmeyerek birçok ailenin hayatını karartıyor.

Ekran görüntüsü 2024-12-16 081145

81 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sahte alkol için harekete geçildiğini belirterek 81 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda 40 bin 388 litre sahte alkol ele geçirilirken 85 kişi de yakalandı.

Ekran görüntüsü 2024-12-16 081155

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

Sahte Alkole Karşı 81 İlde Çengel Operasyonlarımız Kararlılıkla devam ediyor.

Jandarma tarafından son 10 gündür düzenlenen “ÇENGEL-11” operasyonlarında;

  • 40 bin 388 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi

  • Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 85 şüpheli yakalandı

Ekran görüntüsü 2024-12-16 081203

Vatandaşlarımızın canını ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor.

  • Bu amaçla Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu Sahte Alkol imalatı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik “ÇENGEL-11” operasyonları düzenlendi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Ekran görüntüsü 2024-12-16 081213

İSTANBUL'DA KABUSU YAŞATMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un birçok ilçesinde aynı şikayetten 40'tan fazla vatandaşımız hastanelere başvurmuş, 20'den fazla vatandaşımız ise hayatını kaybetmişti.

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya sahte alkol
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı limitlerine düzenleme geliyor!

Kredi kartı limitlerine düzenleme geliyor!

MYNET ÖZEL | 'AK Parti tabanı baskı yapıyor' deyip hem oran hem rakam verdi

MYNET ÖZEL | 'AK Parti tabanı baskı yapıyor' deyip hem oran hem rakam verdi

İki ülke arasında ses getirecek 'yanlış anlama!' Çok sayıda asker hayatını kaybetti

İki ülke arasında ses getirecek 'yanlış anlama!' Çok sayıda asker hayatını kaybetti

Tırın altına girip intihar edeceğini söyledi, dediğini yaptı

Tırın altına girip intihar edeceğini söyledi, dediğini yaptı

Yılbaşı öncesi 81 ilde harekete geçildi! 40 bin litreden fazla sahte alkol ele geçirildi: 85 şüpheli yakalandı

Yılbaşı öncesi 81 ilde harekete geçildi! 40 bin litreden fazla sahte alkol ele geçirildi: 85 şüpheli yakalandı

İsrail ile o Avrupa ülkesi arasında gerilim! "Tüm kırmızı çizgileri aştılar"

İsrail ile o Avrupa ülkesi arasında gerilim! "Tüm kırmızı çizgileri aştılar"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.