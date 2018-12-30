Yılbaşı öncesi 81 ilde huzur ve güven uygulaması

EMNİYET, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından dün akşam ülke genelinde 65 bin 408 personelin katılımıyla 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı. Uygulamada, haklarında arama kararı bulunan 790 kişi yakalandı, 459 araç trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması'nı yılbaşı öncesinde gerçekleştirdi. Dün ülke genelinde düzenlenen uygulama, 09.00-12.00 saatleri arasında toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/ terminal girişleri ile park ve bahçelerde, 18.00-20.00 saatleri arasında alışveriş merkezlerinde, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanları ile bu güzergaha açılan bulvar, cadde ve sokaklarda, 21.00-23.00 saatleri arasında umuma açık eğlence mekanları ve çevrelerinde gerçekleştirildi.

65 BİN 408 PERSONEL KATILDI

Uygulamaya 38 bin 29 emniyet, 26 bin 799 jandarma ve 580 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 65 bin 408 personel ve 229 dedektör köpek katıldı. 5 bin 844 noktada yapılan uygulamaya, 13 bin 106 kara aracı, 112 deniz aracı ve 6 hava aracı olmak üzere toplam 13 bin 224 ekip katıldı.