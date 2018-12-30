HABER

Yılbaşı öncesi 81 ilde huzur ve güven uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 12:47 | Son Güncelleme

EMNİYET, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından dün akşam ülke genelinde 65 bin 408 personelin katılımıyla 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- EMNİYET, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından dün akşam ülke genelinde 65 bin 408 personelin katılımıyla 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı. Uygulamada, haklarında arama kararı bulunan 790 kişi yakalandı, 459 araç trafikten men edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması'nı yılbaşı öncesinde gerçekleştirdi. Dün ülke genelinde düzenlenen uygulama, 09.00-12.00 saatleri arasında toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/ terminal girişleri ile park ve bahçelerde, 18.00-20.00 saatleri arasında alışveriş merkezlerinde, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanları ile bu güzergaha açılan bulvar, cadde ve sokaklarda, 21.00-23.00 saatleri arasında umuma açık eğlence mekanları ve çevrelerinde gerçekleştirildi. 65 BİN 408 PERSONEL KATILDI Uygulamaya 38 bin 29 emniyet, 26 bin 799 jandarma ve 580 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 65 bin 408 personel katıldı, 229 dedektör köpek kullanıldı. 5 bin 844 noktada yapılan uygulamaya, 13 bin 106 kara aracı, 112 deniz aracı ve 6 hava aracı olmak üzere toplam 13 bin 224 ekip katıldı. ARANAN 790 KİŞİ YAKALANDI Uygulamada 508 bin 508 kişi sorgulandı, 143 bin 838 araç denetlendi ve 18 bin 438 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz ve silahlı terör örgütüne üye olmak gibi çeşitli suçlardan aranan 790 kişi yakalandı. Uygulamada, 27 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet kurusıkı tabanca, 291 adet mermi, 18 adet kesici/delici alet, 5 kilo 668 gram esrar, 19 gram eroin, 15 gram bonzai, 32 gram metanfetamin, 5 bin 437 uyuşturucu hap, 311 litre kaçak içki, 6 bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi. 459 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ Uygulamada ayrıca 6'sı çocuk olmak üzere 26 kayıp kişi bulunurken, 931 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Yapılan işlemler sonucu 108 kişi gözaltına alınırken, 9 iş yeri kapatıldı. Aranan 106 aracın yakalandığı ve 459 aracında trafikten men edildiği uygulamada, idari ve trafik yönünden toplam 1 milyon 505 bin 879 TL cezai işlem uygulandı.

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
Yarım bırakılan inşaat korku saçıyorYarım bırakılan inşaat korku saçıyor
Direksiyonda kalp krizi geçiren kamyon şoförü yaşamını yitirdiDireksiyonda kalp krizi geçiren kamyon şoförü yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı: 25-30 gündür aynı şekilde uyuyordu

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Yediği ekmekten çıkan vidayı yutunca kabusu yaşadı!

Ekmeği bir daha ısırınca fark etti, hayatı kabusa döndü!

İstanbul Büyükada'da can pazarı! Yaşlı kadın motordan denize düştü...

Büyükada'da denizde can pazarı! Yaşlı kadın motordan düşünce...

İstanbul Eyüpsultan'da temizlik işçisi dehşeti! Önce dövdüler sonra...

Temizlik işçisini o halde gören kabusu yaşadı! İstanbul'da...

İstanbul Ortaköy'de düğün konvoyu dehşeti

İstanbul'da düğün konvoyu dehşeti!

Gaziantep'te cami tuvaletinde kan donduran olay! Hemen polisi aradı...

Cami tuvaletinde korkunç olay! O halde görünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.