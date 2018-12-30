Yılbaşı öncesi 81 ilde huzur ve güven uygulaması

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- EMNİYET, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından dün akşam ülke genelinde 65 bin 408 personelin katılımıyla 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı. Uygulamada, haklarında arama kararı bulunan 790 kişi yakalandı, 459 araç trafikten men edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması'nı yılbaşı öncesinde gerçekleştirdi. Dün ülke genelinde düzenlenen uygulama, 09.00-12.00 saatleri arasında toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/ terminal girişleri ile park ve bahçelerde, 18.00-20.00 saatleri arasında alışveriş merkezlerinde, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanları ile bu güzergaha açılan bulvar, cadde ve sokaklarda, 21.00-23.00 saatleri arasında umuma açık eğlence mekanları ve çevrelerinde gerçekleştirildi. 65 BİN 408 PERSONEL KATILDI Uygulamaya 38 bin 29 emniyet, 26 bin 799 jandarma ve 580 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 65 bin 408 personel katıldı, 229 dedektör köpek kullanıldı. 5 bin 844 noktada yapılan uygulamaya, 13 bin 106 kara aracı, 112 deniz aracı ve 6 hava aracı olmak üzere toplam 13 bin 224 ekip katıldı. ARANAN 790 KİŞİ YAKALANDI Uygulamada 508 bin 508 kişi sorgulandı, 143 bin 838 araç denetlendi ve 18 bin 438 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz ve silahlı terör örgütüne üye olmak gibi çeşitli suçlardan aranan 790 kişi yakalandı. Uygulamada, 27 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet kurusıkı tabanca, 291 adet mermi, 18 adet kesici/delici alet, 5 kilo 668 gram esrar, 19 gram eroin, 15 gram bonzai, 32 gram metanfetamin, 5 bin 437 uyuşturucu hap, 311 litre kaçak içki, 6 bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi. 459 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ Uygulamada ayrıca 6'sı çocuk olmak üzere 26 kayıp kişi bulunurken, 931 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Yapılan işlemler sonucu 108 kişi gözaltına alınırken, 9 iş yeri kapatıldı. Aranan 106 aracın yakalandığı ve 459 aracında trafikten men edildiği uygulamada, idari ve trafik yönünden toplam 1 milyon 505 bin 879 TL cezai işlem uygulandı.

