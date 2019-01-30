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Yılbaşı öncesi alkol kaçakçılarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:09 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda kaçak alkol ele geçirildi.Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erbaa İlçesine bağlı Sokutaş köyü mevkinde yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan önleme aramasında, aracın bagaj kısmında 8,5 litre bandrolsüz rakı, 3,5 litre ev yapımı viski ve başka bir araca ait plaka bulundu.Araç için detaylı arama yapılması maksadıyla Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığında alınan adli arama kararına istinaden yapılan geniş arama sonucunda ise 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca ve 36 adet 9 milimetre fişek ele geçirildiği öğrenildi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda kaçak alkol ele geçirildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erbaa İlçesine bağlı Sokutaş köyü mevkinde yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan önleme aramasında, aracın bagaj kısmında 8,5 litre bandrolsüz rakı, 3,5 litre ev yapımı viski ve başka bir araca ait plaka bulundu.
Araç için detaylı arama yapılması maksadıyla Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığında alınan adli arama kararına istinaden yapılan geniş arama sonucunda ise 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca ve 36 adet 9 milimetre fişek ele geçirildiği öğrenildi. Söz konusu şahsa 27 no’lu ÖTV genel tebliği kapsamında bin 227 lira idari yaptırım, araç sahibine ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre bin 2 lira para cezası uygulanırken, şahsın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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