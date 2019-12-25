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  4. Yılbaşı öncesi AŞTİ'de "huzur" uygulaması yapıldı

Yılbaşı öncesi AŞTİ'de "huzur" uygulaması yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 18:11 | Son Güncelleme

Emniyet Müdürlüğüne bağlı 100 polisin katılımıyla Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki asayiş denetimleri sırasında ekipler, çocuklarla ve yaşlılarla da yakından ilgilendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yılbaşı öncesi asayiş denetimi yapıldı.

Yeni yıl öncesi Ankara genelinde önlemlerini artıran Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetlemeler kapsamında halkın yoğun olduğu noktalardan biri olan AŞTİ'de, Asayiş Şube Müdürlüğü Motorsikletli Timler Amirliğine (Yunuslar) bağlı 20 ekip ve 100 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimlerde, şüpheli kişilerin üst ve valizleri aranırken, giden ve gelen yolcu peronlarında kimlik denetimi yapıldı.

Uygulama sırasında, bir yandan şüpheli kişiler üzerinde çalışma yürüten ekipler, aileleriyle AŞTİ'de bulunan çocuklar ile sohbet etti, yaşlı vatandaşların valizlerini taşımasına yardımcı oldu.

Terminalin tüm giriş ve çıkış noktalarında yaklaşık 2 saat boyunca süren denetimlerde, şüpheli görülenler gözaltına alınarak, polis merkezlerine götürüldü.

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Yılbaşı öncesi AŞTİ'de huzur uygulaması

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