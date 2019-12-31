Yılbaşı öncesi bağırsakta uyuşturucu sevkiyatına suçüstü

Kars'ta yılbaşı öncesinde yapılan operasyonunda, bağırsaklarında uyuşturucu maddeyle yakalanan 2'si İran uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde Kars'ta uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan şüpheliler, Digor-Kars Karayolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen uygulamada durduruldu.

Polis ekiplerince araç ve üst aramasında bir şey bulunamayınca 3 şüpheli, Kars Harakani Devlet Hastanesine götürüldü. Burada çekilen röntgen sonucu şüphelilerin bağırsaklarında kapsüller içerisinde 150 gram metamfetamin ve 30 gram kubar esrar tespit edildi.

Gözaltına alınan İran uyruklu A.H.Z.B, H.B. ve Türk vatandaşı E.A. emniyete götürüldü. Sorguları tamamlanan 3 şüpheli, hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

