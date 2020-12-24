Yılbaşı öncesi eş zamanlı ’sahte alkol’ operasyonu: Bütün işletmeler tek tek kontrol edildi

Kırıkkale’de yılbaşı öncesi KOM polisi tarafından sahte ve kaçak içki denetimi yapıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yılbaşı öncesi tekel bayileri ve alkollü içki satışı yapılan işletmelerdeki kaçak ve sahte alkole yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Kent genelinde denetim yapan KOM polisi, vergi dairesi memurları ve gıda uzmanları ile birlikte yapılan içkilerin bandrolleri ve işyerlerinde etil alkol satılıp satılmadığını kontrol etti. İş yerlerinin muhasebe evrakları da tek tek denetlendi.

