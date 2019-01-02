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Yılbaşı öncesi gözaltına alınan 8 DEAŞ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 12:39 | Son Güncelleme

ADANA'da, yılbaşı öncesi eylem yapabilecekleri değerlendirilerek gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Yılbaşı öncesi gözaltına alınan 8 DEAŞ şüphelisi adliyede

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, yılbaşı öncesi eylem yapabilecekleri değerlendirilerek gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Talimat doğrultusunda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık'ta 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tüfek, 11 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve dijital materyaller elegeçirildi. Şüphelilerin üzerlerinde ise DEAŞ'a üye olduklarını gösteren kimlik kartları ele geçirildi. Haklarında gözaltı kararı olan bazı şüphelilerin Suriye'de örgüt içinde faaliyet gösterdiği iddia edildi. Ayrıca şüphelilerin yılbaşı öncesi terör eylemi yapabilecekleri değerlendirildi.
Emniyete götürülen şüpheliler üzerlerinden çıkan kimlik kartlarını kabul etmedi, Suriye'ye ise akrabalarını ziyaret etmek için gittiklerini söyledi. 8 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Yılbaşı öncesi gözaltına alınan 8 DEAŞ şüphelisi adliyede

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