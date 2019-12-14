YILBAŞI ÖNCESİ İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE BÜYÜK SAHTE İÇKİ OPERASYONU POLİS KAMERASINDA (havadan görüntü)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan ve merdiven altı üretim yapan şüphelilere yönelik 12 Aralık'ta çeşitli adreslerde operasyon düzenledi. Operasyonlara Özel Harekat Polisleri de destek verdi. Ekipler, ilk etapta gece kulüpleri, restoranlar, barlar, ve tekel büfelerinin de dahil olduğu 602 mekanı denetledi. Ekipler bu denetimlerde 147 işletmeye adli ve idari işlem uyguladı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimler, ihbarlar, teknik ve fiziki takipler sonucunda sahte içki üretimi yapanların büyük bir sahte içki şebekesinin üyeleri olduğunu belirledi. Şebekenin üyelerinin metil ve ya etil alkol , şişe , bandrol, etiket ve kapak tedarikçilerinden oluşan 4 gruptan oluştuğu ortaya çıktı.

GERÇEKÇİ DURSUN DİYE THY ETİKETİ KULLANDILAR

Soruşturmayı derinleştiren polis, sahte içki üreticilerinin içkiyi ucuza mal etmek için metil alkolü su tanklarında kaynatıp damıtarak elde ettiklerini ve matbaalarda yaptırdıkları sahte bandrolleri ya da orijinal olan fakat çeşitli üretim lisansı olan kişilerden toplu olarak ucuza satın alarak orijinal bandrolleri kullandıklarını belirledi. Şüphelilerin, yabancı menşeili bandroller ve içki şişesi etiketlerini bastırıp kullanarak içkilerin bir kısmını freeshoplardan alınmış gibi gösterip çeşitli illere gönderdikleri de tespit edildi. Freeshoplardan gelmiş gibi gösterdikleri içki şişelerin üzerine gerçekçi dursun diye THY etiketi yapıştırdıkları da öğrenildi.

MİLYONLARCA İNSANA SAHTE İÇKİ SATACAKLARDI

Teknik ve fiziki takibini tamamlayan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri belirledikleri 147 adrese 12 Aralık günü erken saatlerde operasyon başlattı. Operasyona polis helikopteri ve Özel Harekat polisleri de destek verdi. İstanbul merkezli olarak Adana, Aksaray, Hatay, İzmir, Kırklareli, Şanlıurfa, Niğde ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 113 şüpheli hakkında gözaltına kararı bulunurken 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün yabancı uyruklu olduğu belirlenirken ara operasyonlarda yakalanarak sınır dışı edildikleri, 5 şüphelinin ise yine ara operasyonlarda yakalandığı ve alkol kaçakçılığı suçundan tutuklu olduğu öğrenildi.