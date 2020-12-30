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  4. Yılbaşı öncesi İstanbul’da 1.5 ton kaçak içki ele geçirildi

Yılbaşı öncesi İstanbul’da 1.5 ton kaçak içki ele geçirildi

30.12.2020 11:04 | Son Güncelleme:
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Yılbaşı öncesi İstanbul genelindeki birçok iş yerinde kaçak içki denetimi düzenlendi.

Yılbaşı öncesi İstanbul genelindeki birçok iş yerinde kaçak içki denetimi düzenlendi. Denetimde 1.5 ton kaçak içki ve toplam piyasa değeri 550 bin TL olan kaçak içki malzemesi ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, ülke genelinde kaçak içki nedeniyle yaşanan ölümlerin artması ve yılbaşında, merdiven altı üretimler engellenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Son bir hafta içinde İstanbul’un 39 ilçesinde yapılan denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden merdiven altı üretimler tespit edildi. Önceden takip altında olan ve denetimlerin ardından tespit edilen bazı iş yerlerine baskın yapıldı. Yapılan baskında gözaltı kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ardından bir hafta içinde 39 ilçedeki 788 iş yerinde yapılan denetimlerde, bin 516 şişe alkollü içki şişesi, bin 519 litre kaçak içki sıvısı, 7 bin 427 boş içki şişesi, 7 bin 200 adet içki bandrolü, 2 bin 570 adet boş plastik bidon, bin 845 adet kapak, 52 bin adet içki etiketi, 223 adet içki aroması kiti, 61 paket kaçak sigara, 15 kilo 225 gram sigara tütünü, 51 adet elektronik sigara kiti, 1 adet av tüfeği, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca fişeği ile çok sayıda alkol imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 550 bin TL olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ele geçirilen kaçak içki ile diğer malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi Müdürlüğüne ait depoda sergilendi.

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