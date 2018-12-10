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Yılbaşı öncesi Kayseri'de çok sayıda kaçak ve sahte içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 13:54 | Son Güncelleme

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü'nce yaklaşan yılbaşı nedeniyle gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Yılbaşı öncesi Kayseri'de çok sayıda kaçak ve sahte içki ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü'nce yaklaşan yılbaşı nedeniyle gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda sahte içki ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaklaşan yılbaşı nedeniyle kaçak ve sahte alkollü içki satışlarının engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda çok sayıda kaçak ve sahte içki ele geçirildi. 1 Kasım'da Talas ilçesine bağlı Timuçin Caddesi üzerinde Y.S'ye ait araçta yapılan aramada 91 kutu bira, 3 şişe rakı, 3 şişe viski, 5 şişe votka, 23 Kasım'da Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Yelkenli sokakta C.P'ye ait tekel bayiinde yapılan kontrollerde 25 şişe sahte viski, 15 şişe kaçak votka ele geçirildi. 6 Aralık'ta Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda araçta alkol sattığı belirlenen F.A ve H.T yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 33 kutu bira, 7 şişe votka, 2 şişe rakı olmak üzere toplamda 42 adet alkollü içecek bulundu. Aynı araçta 31 farklı marka ve model cep telefonu olduğu görüldü.
Operasyonlarda ele geçirilen sahte ve kaçak alkollü içeceklere polis el koyarken, kaçak ve sahte içki taşıyan ve satan kişiler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

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Yılbaşı öncesi Kayseri'de çok sayıda kaçak ve sahte içki ele geçirildi

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