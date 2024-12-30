Yılbaşı öncesi 'kozmetik alkol' uyarısı: Gözle ve kokuyla ayırt edilmiyor! 'Numunelerin yüzde 95'i kayıt dışı' Ölüme kadar gidebiliyor!

Türkiye'nin en kapsamlı ve Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) sertifikasına sahip alkollü içki analiz laboratuvarı Adana'da Çukurova Üniversitesi bünyesinde bulunuyor. Türkiye'nin dört tarafından adli makamlar tarafından gönderilen numuneler laboratuvarda inceleniyor.

Laboratuvar Müdürü ve aynı zamanda Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, sahte alkollü içki üretiminin arttığına dikkat çekerek, sahte içkinin metil alkol karıştırılarak veya metil alkolden üretilmesi durumunda insan sağlığını tehdit edip ölümlere yol açtığını bildirdi.

“METİL ALKOL ZEHİRDİR ÖLDÜRÜR”

Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, legal bir üretimde asla metil alkol zehirlenmesi meydana gelmeyeceğini zehirlenme durumunun tamamen sahte içki üretiminden kaynaklanan problemlerden meydana geldiğini vurgulayarak, “Sahte içki üretiminde kullanılan ham maddeler normalde etil alkoldür. Ama siz bunu piyasadan ve bilinçsiz kesimden alıyorsanız etil alkol mü? metil alkol mü? bunu bilmeniz mümkün değil.

“GÖZLE VE KOKUYLA AYIRT EDEMEZSİNİZ”

Görünüş olarak baktığınızda bunu gözle ve kokuyla ayırt edemezsiniz. Ancak laboratuvara girdiğinde veya etiketleme bilgisinin doğru olması durumunda siz bunu ayırt edebilirsiniz. Alkol yerine metil alkol kullandığınızda sizi öldürecektir. Metil alkol zehirdir öldürür. Metil alkolde günlük güvenilir doz 2 gramdır. Toksik dozda 8 gram. Eğer sahte içki metil alkolden üretildiyse bir kadeh alındığında bile çok kısa sürede ölüm gerçekleşebilir” diye konuştu.

“ADLİ MAKAMLARDAN GELEN NUMUNELERİN YÜZDE 95'İ SAHTE ALKOLLÜ İÇKİ”

Üniversite bünyesindeki laboratuvarda adli makamlardan gelen numuneleri değerlendirdiklerini de ifade eden Cabaroğlu, “Sadece adli makamlardan sahte şüphesiyle gelen numuneleri değerlendirdiğimizde yaklaşık yüzde 95'inin sahte olduklarını belirledik. Baktığımızda ağırlıklı olarak sahte üretimin kaynağının kozmetik alkol olduğunu görüyoruz. Kozmetik alkol birinci sırada geliyor. İkinci sırada da dezenfektan olarak kullanılan ama etil alkol kaynaklı dezenfektanların bu illegal sektörde kullanıldığını tespit ettik.

Kozmetik alkol sektöründe dolaşan bir kayıt dışılık var. Ve bu kozmetik alkol sektöründen gelen alkoller sahte ürünlere işleniyor. Piyasada orijinal tüketilen şişeler restoranlardan, barlardan, gece kulüplerinden garsonlara belli bir bedel verilerek geri toplanmakta. Ve bu orijinal şişelere dolum yapılarak sahtecilik yapanlar tarafından piyasaya sürülmektedir” dedi.

“ÖLÜME KADAR GİDEN BİR SÜREÇLE TAMAMLANABİLİYOR”

Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, sahte içki tüketimine karşı vatandaşları uyararak, “Sahte içki tüketiminde ilk belirtiler baş dönmesi, baş ağrısı bununla beraber mide bulantısı, kusma görülebilir, bunlar ön belirtilerdir. Daha ilerleyen evrelerde özellikle göz bebeğinin büyümesi, görmede bulanık ve körleşme, görememe ve daha ileri boyutta ise koma hali dediğimiz ve en sonunda da ölüme kadar giden bir süreçle tamamlanabiliyor. Çok acil olarak mutlaka hekim kontrolünde bir müdahaleye ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.

İHA

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır