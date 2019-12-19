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Yılbaşı öncesi önemli operasyon! Tam 2 bin 484 şişe ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 17:37 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir depoya düzenlendiği operasyonda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlanan çeşitli markalarda 2 bin 484 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi önemli operasyon! Tam 2 bin 484 şişe ele geçirildi

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışmasını sürdüren Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Kadıpaşa Mahallesi Lifoğlu Sokak üzerindeki bir depoya baskın düzenledi.

2 BİN 484 ŞİŞE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Baskında yılbaşında piyasaya sürüleceği tespit edilen çeşitli markalarda 2 bin 484 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili H.K. ve K.A. gözaltına alındı. İçkilere el konulurken, 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve 4733 sayılı 'Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Kanunu'na muhalefet etmek' suçları kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Alanya sahte içki

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