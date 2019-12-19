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Yılbaşı öncesi piyasada bulunan hindiler tükendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 09:42 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen hindilere, yılbaşının yaklaşmasıyla talep arttı.

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen hindilere, yılbaşının yaklaşmasıyla talep arttı. Ağırlığına göre fiyatları 120 ile 250 lira arasında değişen hindilerin tükendiğini belirten üreticiler, gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade etti.
Kandıra'da çiftlik ve köylerdeki kümeslerde yetiştirilen ve orijinal adı 'Amerikan bronzu' olan siyah hindilere, yılbaşının yaklaşmasıyla talep arttı. Ürettikleri hindilerin neredeyse tamamının yılbaşına kısa bir süre kala tükendiğini belirten üreticiler, satışlardan memnun olduklarını dile getirdi. Türkiye'nin her yerinden talep olduğunu ve en çok ilginin tatil bölgelerinde bulunan restoran ve otellerden geldiğini söyleyen hindi yetiştiricisi İsmail Turan, "Biz 4 kuşaktır bu işin içindeyiz. Hindi yetiştiriciliği bize dedemizden kalan bir meslek. Bu sene yaklaşık 2 bin adet hindi yetiştirdik. Şu an elimizdeki hindiler neredeyse bitti. Yılbaşının yaklaşmasıyla talepleri karşılayamaz hale geldik" dedi.
120 İLE 250 LİRA ARASINDA SATILDI
Kandıra hindisinin doğal olmasından dolayı ilgi gördüğünü ifade eden İsmail Turan, şöyle konuştu:
"Zaman geçtikçe hindi bakımının zahmeti arttı ve masrafı arttı diye üretim sayısı biraz olsun düşmüştü ama bu sene yine sayı arttı. Bizim elimizde 2 bin civarı hindi vardı, hiçbiri kalmadı. Kandıra hindisi doğal beslendiği için daha çok ilgi görüyor. Kandıra'nın havası, suyu, hayvanın beslenmesi doğal olduğu için eti lezzetli oluyor. Böyle olunca da oteller ve restoranlar menülerinde Kandıra hindisini tercih ediyor. Türkiye'nin çoğu yerinden sipariş var. Özellikle Antalya ve İstanbul'dan çok talep aldık. Kilosu 35 ile 40 lira arasında satılıyor. Bir hindi 120 ile 250 lira arasında alıcı buldu."

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