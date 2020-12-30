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Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

30.12.2020 09:52 | Son Güncelleme:
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Adana polisi yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 150 şişe sahte içki, bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri yılbaşı öncesi Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesinde bir depoda sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Adana polisi yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 150 şişe sahte içki, bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri yılbaşı öncesi Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesinde bir depoda sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine depoya yaptığı baskında piyasaya sürülmeye hazırlanan 150 şişe sahte içki, bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Ünlü içki markalarının etiketleri bulundu
Polis baskında sahte içki ve kaçak etil alkolün yanı sıra 11 bin adet ünlü içki markalarının etiketlerini de buldu. Zanlıların sahte içkileri ürettikten sonra ünlü markaların etiketlerini kullanarak sattığını belirledi. Ayrıca depoda bin adet doluma hazır boş içki şişesi, 2 bin adet içki yapımında kullanılan şişe kapşonu ele geçirildi.
Polis olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.

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