HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda bulunan not şoke etti

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda bulunan not şoke etti

30.12.2020 10:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde yapılan içki operasyonunda 35 şişe sahte içki ele geçirildi.

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde yapılan içki operasyonunda 35 şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyon sırasında Sahte alkol şişelerinin üzerinde bulunan ve üzerinde “Bunlar zehirli dikkat” yazılan kağıt dikkat çekti.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşında alkollü içki satışı ve sunumu yapan iş yerleri kapalı olmasını fırsata çevirmek isteyen suç örgütlerinin ve gruplarının merdiven altı ortamlarda kurdukları imalathanelerde ürettikleri alkollü içkileri piyasaya sürecekleri değerlendirerek harekete geçti. Ekipler tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı denetimler yapıldı. Ekipler çalışmalar kapsamında şüpheli olarak değerlendirdikleri 115 iş yerinde aramalarda bulundu. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 35 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol ve 6 litre el yapımı içki ele geçirdi.

“Bunlar zehirli dikkat”
Olayla ilgili 3 şahıs hakkında idari soruşturma başlatılırken, bulunan sahte içkilerin üzerinde yazılı bir not ise polis ekiplerini bile şaşırttı. Ekipler tarafından yapılan aramalar sırasında bulunan sahte içkilerin üzerinde bulunan bir notta “Bunlar zehirli dikkat” yazılı olduğu görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı Zeynep Alkan bıçak altına yattı
Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurduMilli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklanıyor!KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklanıyor!

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te 2. finalist belli oldu! Şefleri duygulandıran veda

MasterChef'te 2. finalist belli oldu! Şefleri duygulandıran veda

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanına silahlı saldırı

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanına silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu: İki gece aynı yerde yatamıyor

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Antalya'da ortalığı karıştıran iddia: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit etti

Bir ili karıştıran olay: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit etti

Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Dikkat çeken görüntü

Boğaz'dan böyle geçti! Dikkat çeken detay

Kocaeli'de arızalanan kamyonetini tamir etmek isterken feci şekilde can verdi

Feci ölüm! Görüntüler ortaya çıktı

Uzmanından sahte içki uyarısı: Öldürmezse kör ediyor

Uzmanından sahte içki uyarısı: Öldürmezse kör ediyor

Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden Burak, pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum

Kahreden cümleler: Ne olur yakma! Ben ateş görmek istemiyorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.