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  4. Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı’na polis bariyerleri getirildi

Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı’na polis bariyerleri getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 00:15 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı’na, yılbaşı kutlamaları için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında polis bariyerleri getirildi.

Taksim Meydanı’na, yılbaşı kutlamaları için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında polis bariyerleri getirildi. Bariyerlerin meydan, İstiklal Caddesi ve Gezi Parkı çevresine yerleştirileceği öğrenilirken meydanda bulunan MOBESE kameralarının da kontrolleri yapıldı.

Yeni yıl hazırlıkları İstanbul’da tüm hızıyla devam ediyor. 2020’ye sayılı saatler kala Taksim Meydanı’nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Bu kapsamda meydana çok sayıda polis bariyeri getirildi. Bariyerlerin meydan, İstiklal Caddesi ve Gezi Parkı çevresine yerleştirileceği öğrenildi. Meydanda bulunan MOBESE kameralarının da kontrolleri yapıldı.
Güvenlik amacıyla kurulacak olan bariyerler sabah saatlerinden itibaren konumlandırılarak akşama hazır hale getirilecek. Ayrıca güvenlik önlemleri sabah saatlerinden itibaren yoğunlaştırılacak.

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