Yılbaşı öncesi tarihi çarşıda vatandaşlara fidan dağıtıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, Edirne Tarihi Alipaşa Çarşısı'nda vatandaşlara, "Yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girelim." sloganıyla 2019 fidan dağıttı.

Yılbaşına sayılı günler kala süs amaçlı ağaç kesilmesinin önüne geçmek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen fidan dağıtım etkinliği ilgi gördü.

Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi çarşıda vatandaşlara fidan dağıttıklarını söyledi.

Fidan dağıtımına vatandaşların ilgi gösterdiğini dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:

"2019 yılına girerken yılbaşı öncesi Orman Genel Müdürlüğümüzün talimatı doğrultusunda vatandaşlarımıza fidan dağıtımı yapıyoruz. Buradaki amacımız özellikle yılbaşına ağaç kesilerek değil, fidan dikilerek girilmesini teşvik etmek. Özellikle yılbaşında bazı yerlerde çamların kesilerek süsleme yapıldığı yönünde bilgiler alıyoruz. Hem onun önüne geçmek hem de yılbaşına fidan dikerek girilmesini istiyoruz.

Yılbaşına kadar farklı noktalarda fidan dağıtmaya devam edeceğiz. 2019 yılı için 2019 fidan dağıtıyoruz. Bugün Tarihi Alipaşa Çarşısı'nı seçtik. İlimizin simge yerlerinden olan ve vatandaşların tercih ettiği noktalarda onlarda fidan dağıtıyoruz."

