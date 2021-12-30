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  4. Yılbaşı öncesi tatilciler Çeşme'ye akın etti! Otellerin tamamı doldu

Yılbaşı öncesi tatilciler Çeşme'ye akın etti! Otellerin tamamı doldu

30.12.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı kutlamaları dolayısıyla yurt genelindeki turizm merkezleri hareketlendi. Ünlü tatil merkezi Çeşme’deki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Yılbaşı öncesi tatilciler Çeşme'ye akın etti! Otellerin tamamı doldu

İzmir’in Çeşme ilçesindeki 5 yıldızlı turistik oteller, yılbaşı nedeniyle son hazırlıklarını tamamladı. Oteller, yeni yıla özel çok sayıda etkinliği planlamasını yaptı. Oteller, misafirlerin keyifli bir yılbaşı gecesi geçirmesi için her ayrıntıyı düşünürken, ünlü tatil merkezindeki oteller şimdiden yüzde 100 doldu.

"OTELLERİMİZDE GÜZEL PROGRAMLARIMIZ VAR"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Gökçe Kesikçiler Buğday, Çeşme’deki otellerin yılbaşı hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Şimdi misafirlerimizi bekliyoruz. Bu sene de 5 yıldızlı otellerimizde çok güzel programlarımız var. Çeşme ve Alaçatı’daki butik otellerimizin de yılbaşını yoğun geçireceklerini tahmin ediyorum. Bizim otelimizde doluluğumuz yüzde 90’larda. Yılbaşı akşamı keyifli bir gala programı gerçekleştireceğiz" dedi.

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"YURT DIŞINDAN YOĞUN MİSAFİR BEKLİYORUZ"

2022 sezonu için yapılan erken rezervasyonların sezonun iyi gideceğinin göstergesi olduğunu ifade eden ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı Buğday, "Yılbaşının hemen ertesinde de yeni sezonun hazırlıkları devam edecek. Yeni sezonda yurt dışından; Belçika, Almanya, Hollanda, Ukrayna’dan özellikle yoğun misafir bekliyoruz. Umudumuz, 2022’nin geçen yıllardan daha iyi olması. İzmir’e direkt uçuşların artması da bunda etken olacak. İç pazarda zaten yoğun geçen turizmi, yeni sezonda dış turizmle de yoğun bir şekilde taçlandırmayı umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

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SOKAK KONSERLERİ DE OLACAK

Öte yandan yılbaşı gecesi kent genelinde çeşitli konserlerde düzenlenecek. Alaçatı’da yılbaşı kutlamaları pazartesi gününden itibaren başlarken, yerel lezzetler ve el işi hediyeliklerin satışa sunulduğu tezgahlar ilgi gördü.

Bölgede DJ performansları ve sokak konserleri ile yılbaşı keyfi 5 güne yayıldı. Yılbaşı akşamı ise Alaçatı Cumhuriyet Meydanı’nda ücretsiz gerçekleştirilecek yeni yıl partisinde ise "Oldies’n Goldies Forever Young" ile coşku zirveye ulaşacak. Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda ise yılbaşı gecesi "Kolektif İstanbul Yeni Yıl Konseri" ile 2022 coşkuyla karşılanacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çeşme ilçesi
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