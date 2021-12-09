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  4. Yılbaşı öncesi terör alarmı! İstanbul ve Ankara'da DEAŞ ve EL Kaide operasyonu

Yılbaşı öncesi terör alarmı! İstanbul ve Ankara'da DEAŞ ve EL Kaide operasyonu

09.12.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul ve Ankara polisi yılbaşı öncesi operasyonlarını hızlandırdı. Eş zamanlı olarak düzenlenen terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide/HAD'a yönelik operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yılbaşı öncesi terör alarmı! İstanbul ve Ankara'da DEAŞ ve EL Kaide operasyonu

İstanbul’da radikal terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide/HAD örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli yakalandı. Eş zamanlı olarak Ankara'da da düzenlenen operasyonlarda 22 gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’nin farklı uzantılarında faaliyet gösteren şühelileri yakın takibe aldı.

İSTANBUL'DA GÖZALTILAR VAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da EL-KAİDE, HAD ve DEAŞ terör örgütlülerine yönelik çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 4 ilçede 11 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirilirken, operasyon anı kameralara yansıdı.

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ANKARA'DA DA EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 30 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari şüphelilerin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul DEAŞ
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