Yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu: 1’i kadın 4 gözaltı

Samsun’da yılbaşı öncesi narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1’i kadın 4 şüpheli uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi satış amaçlı Samsun’a uyuşturucu madde getirdikleri ve Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir otel odasında sakladıkları bilgisini edindikleri 1’i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

Otel odasında yapılan aramada 9 bin 142 adet ekstasy hap, 950 gram ’skunk’ adlı uyuşturucu ele geçirildi. Adreslerinde yapılan aramada da 0,50 gram esrar elde geçirildi. Gözaltına alınan Y.E., M.U. ve F.K. ile Z.Y. adlı kadın ’uyuşturucu ticareti’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

