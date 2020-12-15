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  4. Yılbaşı öncesi vatandaşları zehirleyeceklerdi

Yılbaşı öncesi vatandaşları zehirleyeceklerdi

15.12.2020 14:59 | Son Güncelleme:
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde sahte içki imal ve ticaretinden yakalanan 11 zanlıdan 8’i adliyeye sevk edildi.Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içki imal edip sattıkları belirlenen kişilere yönelik bir çalışma başlatmıştı.Samsun’un Havza ilçesi ve Merzifon’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, il dışından getirdikleri sahte içkileri yılbaşı öncesi vatandaşlara satan 11 kişi yakalanmış ve ele geçirilen çok sayıda kaçak içkiye el konulmuştu.Sahte içki imal ve ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 11 şahıstan 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde sahte içki imal ve ticaretinden yakalanan 11 zanlıdan 8’i adliyeye sevk edildi.
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içki imal edip sattıkları belirlenen kişilere yönelik bir çalışma başlatmıştı.
Samsun’un Havza ilçesi ve Merzifon’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, il dışından getirdikleri sahte içkileri yılbaşı öncesi vatandaşlara satan 11 kişi yakalanmış ve ele geçirilen çok sayıda kaçak içkiye el konulmuştu.
Sahte içki imal ve ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 11 şahıstan 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki sekiz şahıs ise sağlık kontrolünden sonra Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarıldı.

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