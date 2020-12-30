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Yılbaşı operasyonunda 873 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

30.12.2020 13:50 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde yılbaşı öncesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan 3 ayrı operasyonda 873 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir’in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde yılbaşı öncesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan 3 ayrı operasyonda 873 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince alınan istihbari bilgiler ışığında Burhaniye ilçesinde yapılan çalışmada S.T, E.R.Y ve Y.Y. ikametlerinde narkotik köpeği tarafından arama yapıldı.
Arama çalışmasının sonrasında toplam 256,04 gr metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 12 adet fişek, suçtan elde edildiği düşünülen 650 TL nakit para ele geçirildi. S.T., E.R.Y. ve Y.Y. gözaltına alındı.
Edremit ilçesinde yapılan ilk operasyonda N.D.’nin aracında yapılan aramada araç içinde gizlenmiş olarak 205.73 gram esrar maddesi ele geçirildi. N.D. operasyonda gözaltına alındı.
Edremit ilçesinde yapılan son operasyonda ise 2020 yılında ele geçirilen ve yılbaşında satışa sunulmaya hazırlandığı tahmin edilen 412 gram toz esrar ele geçirildi. İlçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Edremit Narkotik Suçlar İle Mücadele Grup Amirliği Ekipleri belirlenen aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada yılbaşında satışa sunulması tahmin edilen 412 gram toz esrar ele geçirildi. Araçta bulunan S.Ö. polis tarafından gözaltına alındı.
3 operasyonda gözaltına alınan toplan 5 kişinin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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