HABER

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 09:34 | Son Güncelleme

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 70 milyon lira olarak belirlendi - Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak - Biletler 29 Kasım Perşembe gününden itibaren piyasaya sürülecek ve tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17,5 liradan satışa sunulacak

DENİZ ÇİÇEK - Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak.

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım Perşembe gününden itibaren piyasaya sürülecek.

Vatandaşlara daha yaygın hizmet verilmesi ve kağıt kullanımında tasarruf sağlanması amacıyla 29 Temmuz 2018 çekilişinden geçerli olmak üzere Milli Piyango biletlerinin sayısal oyun bayilerinden de satışına başlandı. Bu kapsamda vatandaşlar yılbaşı özel çekilişinde, seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki oyun makinelerinden de temin edebilecek.

- Büyük ikramiyede artış

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye son 10 yılda büyük artış gösterdi.

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, geçen yıl ise 61 milyon lira verilmişti.

- İkramiye Tablosu

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

İKRAMİYE

ADEDİ

İKRAMİYE

MİKTARI (TL)

1

70.000.000

1

7.000.000

10

1.000.000

30

100.000

100

10.000

200

5.000

500

1.000

10.000

400

40.000

300

200.000

200

700.000

140

2.000.000

70

63 Teselli İkramiyesi

70.000

TOPLAM İKRAMİYE

ADEDİ: 2.950.905

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI:

390.910.000

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık satış yapıldıVatandaş akın etti! İki günde 1 aylık satış yapıldı
Tekstil işçisinin güvercin sevdasıTekstil işçisinin güvercin sevdası
'Fotokapan' görüntüledi! Parçalarken yakalandılar'Fotokapan' görüntüledi! Parçalarken yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyük ikramiye milli piyango idaresi yılbaşı özel çekilişi

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

Meteroroloji'den peş peşe kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı (15 Kasım hava durumu)

Meteroroloji'den peş peşe kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı (15 Kasım hava durumu)

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Sağlıkta yeni dönem başlıyor! 'Sağlıkta Şiddet Yasası' Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Sağlıkta yeni dönem başlıyor! 'Sağlıkta Şiddet Yasası' Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Skandal Kürdistan haritasını çizen ABD'li bakın hangi toplantıdan çıktı

Skandal Kürdistan haritasını çizen ABD'li bakın hangi toplantıdan çıktı

İlginizi Çekebilir

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber! MHP ve İYİ Parti ise...

Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber! MHP ve İYİ Parti ise...

İğrenç teklif: Beğendiğiniz 2 kızı seçin alın

İğrenç teklif: Beğendiğiniz 2 kızı seçin alın

'Fotokapan' görüntüledi! Parçalarken yakalandılar

'Fotokapan' görüntüledi! Parçalarken yakalandılar

Emniyet'ten dev operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

Emniyet'ten dev operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

Yeni Şafak yazarından çok konuşulacak çıkış: Krizin tek nedeni haberlerin ücretsiz kullanımı değil, bütün gazeteler birbirinin aynı

Yeni Şafak yazarından çok konuşulacak çıkış: Krizin tek nedeni haberlerin ücretsiz kullanımı değil, bütün gazeteler birbirinin aynı

Günlük burç yorumları: 15 Kasım Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 15 Kasım Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.