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Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 12:13 | Son Güncelleme

MİLLÎ Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekişinde büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğunu açıkladı.

ANKARA, (DHA)- MİLLÎ Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekişinde büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğunu açıkladı. Tam biletin 80, yarım biletin 40, çeyrek biletin 20 liradan satılacağı duyuruldu.
Mili Piyango İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, "31 Aralık 2019 (2020 Yılbaşı) özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon TL'dir. Bunun dışındaki ikramiyeler ise 1 adet 8 milyon, 10 adet bir milyon, 30 adet 100 bin, 100 adet 10 bin, 200 adet 5 bin TL'dir. Ayrıca 500 adet bin TL, 10 bin adet 400 TL, 40 bin adet 300 TL, 200 bin adet 200 TL, 700 bin adet 160 TL, 2 milyon adet 80 TL, 63 teselli ikramiyesi 80 bin TL olmak üzere toplam ikramiye adedi 2 milyon 950 bin 905 karşılığında 436 milyon 540 bin TL dağıtılacak" denildi.
Açıklamada, tam biletin 80, yarım biletin 40, çeyrek biletin ise 20 TL olduğu belirterek, "9 Aralık 2019 çekilişinin kaldırılması nedeniyle, yılbaşı biletleri 29 Kasım 2019 tarihinden itibaren satışa sunulacaktır. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye, satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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