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Yılbaşı partisinde kullanılacak uyuşturucular, yastık içinden çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 15:05 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin yılbaşında uyuşturucu partisi düzenleneceğini belirlediği eve yaptığı operasyonda, yastığın içine gizlenmiş satışa hazır eroin ele geçirildi.

Yılbaşı partisinde kullanılacak uyuşturucular, yastık içinden çıktı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin yılbaşında uyuşturucu partisi düzenleneceğini belirlediği eve yaptığı operasyonda, yastığın içine gizlenmiş satışa hazır eroin ele geçirildi. Evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde yılbaşı gecesi uyuşturucu partisi düzenleneceği ihbarı üzerine hareket geçti. Eve baskın düzenleyen ekipler, yastık içine gizlenmiş 230 fişek satışa hazır eroin ele geçirdi.
Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan S.Ç. ile O.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, 'Uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak, nakletmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Yılbaşı partisinde kullanılacak uyuşturucular, yastık içinden çıktı

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