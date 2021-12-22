Yılbaşı partisindeki herkese birer tane hediye edebileceğiniz aşırı tatlı çoraplar

Yılbaşı zamanları hediyeleşmenin en yoğun olduğu dönemler. Yılın bu zamanında herkes sevdiklerine küçük de olsa bir hediye vermek ve tabii ki sevdiklerinden hediye almak ister. Özellikle de kalabalık bir yılbaşı partisine katılacaksanız ve herkese küçük de olsa onları düşündüğünüzü gösterecek bir hediye almak istiyorsanız çoraplar bunun için biçilmiş kaftan. Hem kullanışlı hem çok sevilecek bir hediye alternatifi olarak tercih edebileceğiniz aşırı tatlı çorapları sizin için inceledik.

1. Son dönemin modası desenli çoraplar

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Yılbaşı partisindeki herkese birer hediye vermek istiyorsanız siz de Socks Tunnel markasının bu capcanlı renklere sahip desenli çoraplarına bakabilirsiniz. Markanın bu setinin içerisinde farklı renk ve desenlerde 5 adet çorap bulunuyor. %80 pamuktan üretilen ve 36'dan 44 numaraya kadar uyum sağlayabilen bu yumuşacık çoraplar; ayakları çok iyi bir şekilde sarıyor, dönme veya potluk yapmıyor. Bu çorapları çamaşır makinesinde 30 derecede ters çevirerek yıkamanız tavsiye ediliyor.

Socks Tunnel markasının bu desenli çoraplarını detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

2. Rengarenk çorapları kim sevmez?

Yeni yıla birlikte gireceğiniz arkadaşlarınızın her birine hediye vermek istiyorsanız Carnaval Socks markasının bu rengarenk çorapları sizin için harika bir hediye alternatifi olabilir. Markanın bu patik model çoraplarından oluşan 8 parçalık setinin içerisinde yeşilden kırmızıya, maviden sarıya toplam 8 çorap bulunuyor. Bilek kısmında sevimli emoji desenleri olan bu patik model çoraplar, son derece kaliteli materyalden üretildiği için uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Ayrıca 36-44 numara arası tüm ayaklara uyduğu için tek bir setle 8 arkadaşınızı mutlu etmenize imkan tanıyor.

Yeni yılda her birini sevdiklerinize hediye edebileceğiniz bu çorap setini incelemek için buraya tıklayın.

3. Pop art desenlere bayılanlar için

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Yılbaşı hediyeleri için desenli çoraplar harika bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Unlimited Legwear markasının pop art desenli çorap setinde her biri birbirinden güzel desenlerle bezenmiş 5 adet çorap bulunuyor. Kaliteli materyallerden ve %80 pamuktan üretilen bu çoraplar, son derece rahat bir kullanım sunuyor. Ayrıca dayanıklı yapılarıyla da uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Bu setten bir veya birkaç tane alarak yeni yıla girerken arkadaşlarınıza sizi hatırlatacak hediyeler verebilirsiniz.

Unlimited Legwear markasının pop art desenli çorap setini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

4. Büyük meyve desenlerinden hoşlananlara

Ludo Vico markasının 6 çift soket çoraptan oluşan bu setinde yer alan her çiftin üzerinde farklı bir meyve deseni yer alıyor. Ananastan karpuza, kirazdan çileğe farklı desenleriyle son derece modern ve şık bir görünüme sahip olan bu çoraplar, rahatlık ve kaliteyi bir arada sunuyor. Üretiminde kullanılan yüksek kalite pamuk ipliği sayesinde ter emici özelliğe sahip olan bu çoraplar, topuk ve burun kısımlarında kullanılan ekstra takviyeler sayesinde uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Yılbaşında sevdiklerinizi mutlu etmek için siz de bu çorapları tercih edebilirsiniz.

Ludo Vico markasının bu çorap setini incelemek için buraya tıklayın.

5. Ayakları sıcacık tutan yün çoraplarla kalpleri de ısıtın

Yeni yıla girerken arkadaşlarınıza küçük de olsa hem kullanışlı hem düşünceli bir hediye vermek istiyorsanız Lurrose markasının bu çorap setine bakabilirsiniz. Markanın kaliteli yünden üretilen bu çorapları kış mevsiminde ayakları sıcacık tutmak için birebir. Bu termal çoraplar, ayakları sıcacık tutmasının yanı sıra rengarenk tasarımlarıyla da son derece tatlı bir görünüme sahip. Yumuşacık dokusuyla son derece konforlu bir kullanım sunan bu çoraplarla sevdiklerinizin hem ayaklarını hem kalplerini ısıtabilirsiniz.

Lurrose markasının bu sevimli yünlü çorap setini buraya tıklayarak detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

6. Desensiz renkli çorapları sevenlere

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Arkadaşlarınızın kalbini kazanmak için küçük de olsa bir hediye vermek istiyorsanız bu set sizin için biçilmiş kaftan. Nata Socks markasının desensiz düz renkli çoraplardan oluşan bu setinin içerisinde limon sarısı, hardal sarısı, ateş kırmızısı, çimen yeşili, gece mavisi ve mor renklerde toplam 6 çorap bulunuyor. %80 oranında pamuktan üretilen bu çoraplar, ayağın şeklini alarak potluk yapmıyor. Ayrıca 36'dan 43'e kadar her numara ayağa rahatlıkla uyum sağlayabiliyor. Bu çoraplar, antibakteriyel yıkama işlemi sayesinde ayaklarda terleme veya istenmeyen koku gibi sorunlara sebep olmuyor.

Nata Socks markasının bu çorap setini incelemek için buraya tıklayın.

7. Yılbaşı konseptli çoraplarla yeni yıl ruhunu taşımak isteyenlere

Yeni yılı karşılarken arkadaşlarınıza yılbaşı ruhunu tüm yıl yanlarında taşıyabilecekleri bir hediye vermek isterseniz Carnaval Socks markasının bu yılbaşı konseptli çorap seti sizin için harika bir alternatif olabilir. Markanın yılbaşı için özel olarak ürettiği bu çorap setinin içinde 37'den 44 numaraya kadar her ayağa uyum sağlayabilecek 5 farklı renk ve desende çorap bulunuyor. %80 oranında pamuktan üretilen bu çoraplar, ayağı sararak dönme yapmıyor ve rahat bir kullanım sunuyor. Üstelik burun ve topuk takviyesi sayesinde kolayca aşınmıyor.

Carnaval Socks markasının yılbaşı konseptli çorap setini incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

8. Yılbaşı konseptli çorapları sevdiyseniz

Yılbaşında arkadaşlarınıza hediye etmek için yeni yıl ruhunu yansıtan bir alternatif arıyorsanız Babishop markasının bu çorap setine de bakabilirsiniz. Markanın Noel Baba konseptli bu seti, spor ayakkabılarla son derece rahat bir kullanım sunan kısa çorap modellerinden oluşuyor. Setin içerisinde 4 farklı renk ve desende çorap bulunuyor. Yeni yıla girerken arkadaşlarınıza bu çoraplardan hediye ederek yeni yıl ruhunu sene boyunca üzerlerinde taşımalarını sağlayabilirsiniz.

Babishop markasının bu yılbaşı temalı çorap setini detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

9. Çizgi filmlerden kopamayanlara

Yeni yıla girerken arkadaşlarınızı mutlu edecek bir hediye almak istiyorsanız onların içindeki çocuğa seslenecek harika bir hediye alternatifine ne dersiniz? Soytemiz Çorap markasının her birinde farklı bir çizgi film karakterinin veya sevilen bir markanın olduğu 10 adet çoraptan oluşan bu seti ile arkadaşlarınızı mutlu edebilirsiniz. Bu setin içerisinde kırmızıdan maviye, sarıdan pembeye toplam 10 farklı renkte çorap var. Bu renkli çoraplarla arkadaşlarınızın günlük kombinlerine farklı bir hava katmalarına yardımcı olabilirsiniz.

Soytemiz Çorap markasının hem kadın hem erkeklerin kullanımına uygun olarak tasarlanmış setini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

10. Ruh halini yansıtan çoraplar



Yılbaşı partisinde arkadaşlarınıza sizi hatırlatacak tatlı bir hediye vermek isterseniz Biggdesign markasının bu çorap setine bakabilirsiniz. Markanın 7 soket çoraptan oluşan bu setinin içerisinde yer alan her bir çorabın üzerinde "Loved", "Lucky" ve "Happy" gibi farklı ruh hallerine yer verilmiş. Ayrıca setteki her çorap, üzerinde yazan ruh haline uygun renkte tasarlanmış. Sarıdan maviye, pembeden yeşile toplam 7 farklı renkten oluşan bu çorap seti ile yeni yıla girerken arkadaşlarınızı mutlu edebilirsiniz.

Biggdesign markasının bu sevimli çorap setini incelemek için buraya tıklayın.

