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Yılbaşı partisine baskın

01.01.2021 14:33 | Son Güncelleme:
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Yılbaşı partisine baskın

Silivri’de bulunan bir villaya Jandarma ekipleri, yılbaşı gecesi baskın düzenlendi.

Silivri’de bulunan bir villaya Jandarma ekipleri, yılbaşı gecesi baskın düzenlendi. Parti verilecek şekilde ses, ışık ve masa düzeni kurularak donatılan villada yapılan kontrollerde, içlerinde yabancı uyruklu kişilerinde bulunduğu toplam 29 şahsa toplam 91 bin 350 TL idari para cezası uygulandı. Yılbaşı partisine baskın anı kamerada.
İstanbul İl Jandarma ekiplerince; Silivri kırsal kesiminde bulunan bir villanın H.K.K. tarafından kısa süreliğine kiralandığı bilgisi alındı. Söz konusu villada yılbaşı gecesinde kumar oynatılabileceğini veya korona virüs tedbirlerine aldırış etmeden eğlence partisi düzenlenebileceğini değerlendiren jandarma ekipleri villayı kiralayan H.K.K. isimli şahsı ve villayı takibe aldı. Yeni yıla yaklaşılan saatlerde villaya çok sayıda ticari taksi ile insan giriş çıkışının Jandarma ekiplerince görülmesi üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden söz konusu villaya baskın düzenledi. Bir eğlence mekanına dönüştürüldüğü görülen villada, maske-sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak alkol, nargile ve sigara tüketilerek yüksek sesli müzik eşliğinde yılbaşı eğlencesi düzenledikleri tespit edilen; 10’u kadın, 19’u erkek olmak üzere toplam 29 kişiye kişi başına 3.150 TL. olmak üzere toplam 91 bin 350 TL İdari para cezası uygulandı.
İşlerini Silivri’ye taşımış
Silivri’deki ikamet olarak kullanılan villayı kısa süreliğine kiralayan H.K.K.’nın Taksim’de kulüp işletmecisi olduğu, kiraladığı villaya ses, ışık ve masa düzeni kurarak ikamet amacı dışında kullandığı yapılan Jandarma baskınıyla ortaya çıkarıldı. Villada yapılan aramalarda mutfak dolabında ele geçirilen çok sayıdaki tabanca fişeğine adli işlem yapılmak üzere el konulurken yabancı uyruklu şahıslar hakkında inceleme başlatıldı.

Yılbaşı partisine baskın

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