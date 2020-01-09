Yılbaşı partisinin korkunç sonu: Beni duvara yasladı ve...

24 yaşındaki Allyson Danylko, 30 yaşındaki sevgilisi Nick Grewal ile birlikte yeni yılı kutladı. Ancak keyifli başlayan gece aynı şekilde devam etmedi.

Çift, yılbaşı partisi için gittikleri gece kulübünde tartışmaya başladı. Tatları kaçan çift, geceyi fazla uzatmadan eve dönmeye karar vermedi.

Ancak eve dönme fikri çare olmadığı gibi çiftin tartışmasını daha da alevlendirdi. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

İddiaya göre Nick Grewal, sevgilisi Allyson Danylko'nun, onsuz tatil planları yapmasını kıskanmıştı.

24 yaşınadki Allyson'ın iddiasına göre genç kadın, sevgilisi olmadan kız arkadaşlarıyla birlikte Kosta Rika'ya gidecekti.

Genç kadın Toronto Sun gazetesine yaptığı açıklamada, "Tatile gitmemi istemediğini söyledi. O sırada gözlerinde o deli bakışı gördüm" dedi.

"Eve geldikten sonra banyoya girdim. Yanıma geldi, kollarımdan tuttu. Beni duvara yasladı ve şiddetle duvara çarpmaya başladı."

"BURNUMU ISIRDI"

Allyson yaşadığı korku dolu anları anlatmayı böyle sürdürdü: "Çığlık atarak yardım istiyordum ama beni bırakmadı. O anda bana daha da yaklaşıp burnumu ısırdı."