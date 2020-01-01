HABER
  4. Yılbaşı sabahı şoke eden görüntü

Yılbaşı sabahı şoke eden görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

Bursa’da yeni yılın ilk sabahında psikolojik problemleri olduğunu iddia eden genç, 12 katlı inşaat halindeki binanın tepesine çıktı. tlı inşaat halindeki binanın tepesine çıktı.

Olay, Çekirge Mahallesinde yılladır atıl halde bulunan inşaatta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden denetimli serbestlikle dışarı çıkan 27 yaşındaki A.Ç., çözemediği sorunları olduğunu iddia ederek 12 katlı inşaat halindeki binanın en üst katına çıktı. A.Ç., kendini aşağı atacağını söyledi. İnşaat bekçisinin ve çevredekilerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler geldi.

A.Ç.’nin bulunduğu binanın altına havalı minder açıldı. Kısa sürede olay yerine gelen müzakereci polis ekipleri, A.Ç.’yi aşağı indirmek için dil döktü. Yapılan konuşmaların ardından A.Ç., aşağı indirilerek polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

Vapurda panik anlar! Vapurda panik anlar!
Yılın ilk gününde Beşiktaş İskelesi’nde intiharYılın ilk gününde Beşiktaş İskelesi’nde intihar
Magandalara drone'lu darbeMagandalara drone'lu darbe
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
intihar Bursa

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hırvatistan Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devraldı

AB'de yeni dönem bugün başladı

Bursa'da magandalara drone'lu darbe

Magandalara drone'lu darbe

Aç kalan domuzlar mahalleye indi

Aç kalan domuzlar mahalleye indi

Öykü Arin'den yeni yıl dileği

Öykü Arin'den yeni yıl dileği

Soma Termik Santrali mühürlendi

O yasa çok konuşulmuştu! Mühürlendi

Burdur'da polisi alarma geçiren olay

KADES'i test etmek isteyen kadın, polisi alarma geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.