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Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi! Hakkarili hindi yetiştiricisi şimdiden sipariş almaya başladı: Fiyatı ise...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
18.11.2024 16:37
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Yeni yıl gelirken yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi tabii ki hindi... Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir köyde 10 yıldır hindi yetiştiriciliğiyle uğraşan Nihat Kanmış'ın yeni yıl öncesi ekstra mesaisi başladı. Yeni yıla kadar yaklaşık 400'e yakın hindi yetiştirdiğini ve bunları satacağını ifade eden Kanmış'ın hindileri şimdiden satılmaya başladı bile.

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi! Hakkarili hindi yetiştiricisi şimdiden sipariş almaya başladı: Fiyatı ise...

Yüksekova'daki Bulgurlu köyünde hindi yetiştiren Nihat Kanmış her sene yeni yıl döneminde hindi satışı yapıyor. Bu sene de yaklaşık 400 adet hindi yetiştiren Kanmış, şimdiden hindilerinin satışını yapmaya başladığını belirtti.

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TANESİ 3 İLA 4 BİN LİRA ARASINDA

Yetiştirdiği hindiler için 3 ile 4 bin lira arasında değişen fiyat belirleyen Kanmış, "Her yıl olduğu gibi bu sene de yeni yıl öncesi yetiştirdiğim hindilerimizi satışa çıkardım. Hindilerimizin tamamı doğaldır. İsteyen müşterilerimize kesimini yapıp, temizleyerek de verebiliyoruz.

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İl dışından isteyenlere de gönderebiliyoruz. Organik ve doğal ortamda hindi üreticiliği yapıyorum. Geçim kaynağımız olduğu için ayrıca bakımlarını da özenle yapıyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari hindi
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