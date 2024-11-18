Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi! Hakkarili hindi yetiştiricisi şimdiden sipariş almaya başladı: Fiyatı ise...

Yüksekova'daki Bulgurlu köyünde hindi yetiştiren Nihat Kanmış her sene yeni yıl döneminde hindi satışı yapıyor. Bu sene de yaklaşık 400 adet hindi yetiştiren Kanmış, şimdiden hindilerinin satışını yapmaya başladığını belirtti.

TANESİ 3 İLA 4 BİN LİRA ARASINDA

Yetiştirdiği hindiler için 3 ile 4 bin lira arasında değişen fiyat belirleyen Kanmış, "Her yıl olduğu gibi bu sene de yeni yıl öncesi yetiştirdiğim hindilerimizi satışa çıkardım. Hindilerimizin tamamı doğaldır. İsteyen müşterilerimize kesimini yapıp, temizleyerek de verebiliyoruz.

İl dışından isteyenlere de gönderebiliyoruz. Organik ve doğal ortamda hindi üreticiliği yapıyorum. Geçim kaynağımız olduğu için ayrıca bakımlarını da özenle yapıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA