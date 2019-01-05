HABER

Yılbaşı tatili için geldiği Alanya'da kaybolan İngiliz turist ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 20:47 | Son Güncelleme

 ANTALYA’nın Alanya ilçesine yılbaşı tatili için geldikten sonra kaybolan ve 4 gündür aranan İngiliz Gary John Long (58), muz bahçesinde ölü bulundu.

Yılbaşı tatili için geldiği Alanya'da kaybolan İngiliz turist ölü bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesine yılbaşı tatili için geldikten sonra kaybolan ve 4 gündür aranan İngiliz Gary John Long (58), muz bahçesinde ölü bulundu.
Alanya'ya yılbaşı tatilini geçirmek için eşi Nadia Faye Marya ile gelen İngiliz Gary John Long, 1 Ocak saat 13.00 sıralarında 'Şehir merkezine gidiyorum' diyerek Mahmutlar Mahallesi'nde kaldığı apart otelden ayrıldı. Long'un dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen eşi, Mahmutlar Jandarma Karakolu’na giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Başvurunun yapıldığı günden bu yana arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, akşam üzeri bir muz bahçesinde Gary John Long'un cansız bedenini buldu. Savcılık ve jandarma ekipleri tarafından incelenen Long'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü şarkıcı yüz gerdirme ameliyatını kaydetti!Ünlü şarkıcı yüz gerdirme ameliyatını kaydetti!
Bursa'da sondaj çalışması için girdikleri boruda zehirlenen 6 işçiden 2'si öldüBursa'da sondaj çalışması için girdikleri boruda zehirlenen 6 işçiden 2'si öldü
Emekli albay kendini başından vurduEmekli albay kendini başından vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aday krizi! Topluca istifa ettiler

Aday krizi! Topluca istifa ettiler

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir adaylarını açıkladı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Bakan'dan önemli 'poşet' açıklaması: Ücretsiz...

Bakan'dan önemli 'poşet' açıklaması: Ücretsiz...

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.