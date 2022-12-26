HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün tatil olacak? 31 Aralık 2022 hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili için geri sayım!

Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün tatil olacak? 31 Aralık 2022 hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili için geri sayım!

26.12.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı tatilinin ne zaman ve kaç gün olacağı bu özel gece için plan yapmayı düşünen kişiler tarafından merak konusu oldu. Yılbaşı tatili için birçok kişi kendilerine uygun seçeneği bulmak için internette araştırma yapıyor. 31 Aralık gecesini bazı kişiler şık bir restoranda canlı müzik eşliğinde geçirecek. Bazı vatandaşlar da kış turizmine uygun bir otelde rezervasyon yaptıracak. Peki, Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün tatil olacak? 31 Aralık 2022 hangi güne denk geliyor?

Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün tatil olacak? 31 Aralık 2022 hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili için geri sayım!

Yılbaşı için geri sayım devam ediyor. Geri sayım sürerken birçok vatandaş sevdiklerini mutlu etmek için hediye seçeneklerine bakıyor. Bazı kişiler de şimdiden yeni yılda yapılacaklar listesi hazırlamaya başladı. Öte yandan Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde büyük ikramiye 200 Milyon TL olarak açıklandı. "Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün tatil olacak? 31 Aralık 2022 hangi güne denk geliyor?" soruları ise internette araştırılıyor. İşte detaylar...

Beymen'den yılbaşı kampanyası

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Yılbaşı günü merak konusu oldu.

31 Aralık 2022 günü bu yıl Cumartesi gününe denk gelmektedir. 2023'ün ilk günü olan 1 Ocak ise Pazar günü.

31 ARALIK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2022 yılının son günü 31 Aralık Cumartesi günü olacak. Yılın ilk günü 1 Ocak hafta sonu günlerine denk geldiği için hafta sonu tatili olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Harekat bölgesine saldırı hazırlığındalardı! Mehmetçik'ten teröre bir darbe dahaSon dakika: Harekat bölgesine saldırı hazırlığındalardı! Mehmetçik'ten teröre bir darbe daha
Bakan Akar'dan Fransa'daki olaylarla ilgili açıklama!Bakan Akar'dan Fransa'daki olaylarla ilgili açıklama!
Bir gecelik eğlence için akın ettiler: Yüzde 85'e ulaşacakBir gecelik eğlence için akın ettiler: Yüzde 85'e ulaşacak
Anahtar Kelimeler:
yılbaşı tatili kaç gün yılbaşı tatili kaç gün 2022 yılbaşı tatili ne zaman

En Çok Okunan Haberler

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…

Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu

'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu

Batman'a dönmeye başladılar! 1 milyonluk ev yaptırıp...

Batman'a dönmeye başladılar! 1 milyonluk ev yaptırıp...

Kimseye aldırmadı! Metroda mide bulandıran görüntüler

Kimseye aldırmadı! Metroda mide bulandıran görüntüler

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.