Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün tatil olacak? 31 Aralık 2022 hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili için geri sayım!

Yılbaşı için geri sayım devam ediyor. Geri sayım sürerken birçok vatandaş sevdiklerini mutlu etmek için hediye seçeneklerine bakıyor. Bazı kişiler de şimdiden yeni yılda yapılacaklar listesi hazırlamaya başladı. Öte yandan Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde büyük ikramiye 200 Milyon TL olarak açıklandı. "Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün tatil olacak? 31 Aralık 2022 hangi güne denk geliyor?" soruları ise internette araştırılıyor. İşte detaylar...

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Yılbaşı günü merak konusu oldu.

31 Aralık 2022 günü bu yıl Cumartesi gününe denk gelmektedir. 2023'ün ilk günü olan 1 Ocak ise Pazar günü.

31 ARALIK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2022 yılının son günü 31 Aralık Cumartesi günü olacak. Yılın ilk günü 1 Ocak hafta sonu günlerine denk geldiği için hafta sonu tatili olacak.

