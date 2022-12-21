Yılbaşı yaklaşırken evini süslemek isteyenlere en güzel süs önerileri

Evini yeni yıl konseptinde süslemek isteyenler için pek çok farklı kategoride ürün bulunuyor. Özellikle LED aydınlatmalar ve yeni yıl konseptli asma süsler sıkça tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Kardan adam, kar taneleri, yılbaşı çiçeği, çam ağacı, Noel baba gibi yeni yıl ile özdeşleşen ikonlar yılbaşı konseptli dekorasyonlarda sıkça kullanılıyor. Sizlere fikir olması açısından 10 farklı dekorasyon ürününü listeledik. İşte evinizi yılbaşına hazırlayacak süsler!

1. Neşeli bir dekoratif ürün arayanlara: Euro Flora Kardan Adam Yılbaşı Mumu

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Yaşam alanınızın bir köşesinde yılbaşı ruhunu yaşatacak Euro Flora Kardan Adam Yılbaşı Mumu ile tanışmaya ne dersiniz? Dekoratif kardan adam görünümlü mum, yeni yıl yaklaşırken evinde farklı süslemeler kullanmak isteyenler için harika bir seçim olabilir. Görünümüyle hem çocukların hem yetişkinlerin ilgisini çeken ürünü dilerseniz evinizi yeni yıla hazırlamak için kullanabilir, dilerseniz yılbaşı hediyesi olarak sevdiklerinize armağan edebilirsiniz.

2. Yeşilin ve kırmızının mükemmel uyumu: BUKIRO Store El Yapımı Yılbaşı Süsü Elf Bebekleri

Duvarda, yılbaşı ağacında ya da dış kapıda süs olarak kullanılabilen BUKIRO Store El Yapımı Yılbaşı Süsü Elf Bebekleri; keçe yün ve polar malzemelerle üretilir. Bu sayede uzun yıllar yeni yıl heyecanını yaşatmaya devam eder. Tasarımında özel bir tel kullanıldığı için bebeğe istenilen şekil kolayca verilebilir. Yeni yılın ikonlarından elf bebeklerle yılbaşı ruhunu evinize taşımaya ne dersiniz?

3. Yeni yıl konseptli yemek davetleriniz için: Kardan Adamlı Çatal Bıçak Kılıfı

Kardan Adamlı Çatal Bıçak Kılıfı ile yeni yılın heyecanını sevdiklerinize vereceğiniz yemek davetine de taşıyabilirsiniz. Birbirinden güzel yılbaşı temalı figürden oluşan set, lezzetli sofralara yeni yıl neşesi katıyor. Ürün, yeniden kullanıma elverişli bir yapıya sahip olduğu için gelecek yıllarda da yılbaşı sofralarında kullanılabilir. Keçe tarzı kumaşlarla üretilen kılıfları temizlemek de oldukça kolay.

4. Yemek davetlerinizi renklendirin: SH SERAY HOME Yılbaşı Winter Temalı Kırmızı Ekose Runner

Yeni yıl yaklaşırken sevdiklerinize yemek daveti vermeyi düşünüyorsanız sofranızın dekorasyonunu tamamlayacak SH SERAY HOME Yılbaşı Winter Temalı Kırmızı Ekose Runner’ı tercih edebilirsiniz. Ekose desen üzerine yerleştirilmiş yeni yıl ikonlarıyla oldukça şirin bir görüntü sunan runner, 45x150 cm boyutunda. Keyifli davetlerinize neşe katacak zarif runner ile keyifli bir yılbaşı yemeği sizi bekliyor!

5. Ev dekorasyonunda değişiklik yapmak isteyenlere: BK Home Dekor Dekoratif Yılbaşı Geyik Temalı 4'lü Kırlent Kılıf Seti

Dijital baskı ile elde edilen dört farklı desene sahip BK Home Dekor Dekoratif Yılbaşı Geyik Temalı 4'lü Kırlent Kılıf Seti, evinde yeni yıl konseptli dekorasyon yapmak isteyenler için harika bir alternatif. Modern çizgiler taşıyan ürün, hemen her tarz oturma grubuna uyum sağlayabiliyor. Geyik ağırlıklı desenleriyle yeni yıl coşkusunu hissettiren dörtlü kırlent seti, leke tutmayan kumaşı sayesinde kolayca temizleniyor.

6. Evinize neşe getirsin: Buradanaldım Yılbaşı Küre Perde LED Işığı

Üç boyutu yeni yıl temalı figürleriyle evinize zarif bir dokunuş yapacak Buradanaldım Yılbaşı Küre Perde LED Işığı, üç metre uzunluğunda. Sekiz farklı animasyon sunan ürün, asılarak kullanılabiliyor. Dilerseniz ışığı yeni yıl konseptli yemek masasına yerleştirilerek farklı bir dekorasyon da oluşturabilirsiniz. Toplam 12 saçaktan oluşan ürünün her bir saçağı 25 cm uzunluğunda. Üstelik ürün kontrol kumandasıyla kolayca açılıp kapatılıyor.

7. Olmazsa olmazlardan: Parti Dolabı 150 Cm Yılbaşı Çam Ağaç Seti

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Yeni yıl yaklaşırken evinize yılbaşı ağacı almak isterseniz Parti Dolabı 150 Cm Yılbaşı Çam Ağaç Seti’ni değerlendirebilirsiniz. Set hâlinde gelen ürün, LED ışıktan kar spreyine kadar yılbaşı ağacını süslemek için ihtiyaç duyulan her bir ürünü de paket içerisinde sunuyor. 150 cm boyunda olan çam ağacı ise yeni yıla ağaç süslemeden girmek istemeyenler için ideal bir seçenek.

8. Şans sizinle olsun: Yılbaşı Çiçeği Kokina

Kokina diğer bir deyişle yılbaşı çiçeği de yeni yılın olmazsa olmazlarından biri. Bu oldukça zarif bitkinin yeni yılda mutluluk, şans ve huzur getireceğine inanılıyor. Bu nedenle yeni yıla girmeden önce pek çok kişi, ev dekorasyonunda bu çiçeğe yer veriyor. Siz de bu inançla yeni yılda şansın, bolluğun ve bereketin kapınızı çalmasını isterseniz Yılbaşı Çiçeği Kokina’yı tercih edebilirsiniz.

9. Cıvıl cıvıl süslemeleriyle: SüSLe Bebek ve Parti Yılbaşı Lüks Kapı Süsü

Yeni yıl heyecanını yaşarken evinizi de yılbaşı konseptiyle süslemek istiyorsanız kapı süslerine de mutlaka göz atmalısınız. Eve girerken hem sizi hem misafirlerinizi karşılayan SüSLe Bebek ve Parti Yılbaşı Lüks Kapı Süsü ile dekorasyonunuza renk katabilirsiniz. Yılbaşı konseptiyle hazırlanan kapı süsü, 32 cm çapı ve kurdele askı sayesinde hemen her kapıya rahatlıkla yerleştirilebiliyor.

10. Evinize yeni yıl heyecanını taşıyacak: LUKIUP Kar Tanesi Pencere Yapışkanları

Sofranızda, kapınızda hatta oturma grubunuzda yılbaşı temalı süslemelere yer verdiniz, peki ya pencereleriniz? LUKIUP Kar Tanesi Pencere Yapışkanları ile pencerelerinize harika bir görünüm kazandırabilirsiniz. Kar tanesi şeklindeki tasarımıyla yeni yıl ruhunu evinize yansıtacak çıkarmalarla süslediğiniz pencerenizden kar yağışını izleyebilir, oluşturduğunuz sıcacık atmosferin tadını çıkarabilirsiniz. Paket içerisinde 108 adet çıkartma olduğu için ürünü evinizin farklı odalarında da kullanabilirsiniz.