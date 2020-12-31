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Yılbaşı yasağında marketler açık mı, market izni var mı? Bugün ve yarın marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak?

31.12.2020 14:52 | Son Güncelleme:
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Yılbaşı yasağında marketler açık mı, market izni var mı? Bugün ve yarın marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında oldukça zorlu geçen 2020 yılının ardından 2021 yılına umutla girmeye hazırlanan vatandaşlar, uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle soru işaretleri taşıyor. Bu doğrultuda yılbaşı yasağında marketler açık mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, yılbaşı yasağında market izni var mı? Bugün ve yarın marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak? İşte detaylar…

Yeni bir yıla sayılı saatler kala vatandaşlar yılbaşı tatilini sokağa çıkma kısıtlamasıyla geçirecek. Bu nedenle yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketlerin durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili ek genelgesine göre; 31 Aralık 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak.

YILBAŞI YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'de başlayıp 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak. Yeni bir karar alınıncaya dek hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı ve balık tezgahları iş yerleri de 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verebilecek.

Vatandaşların merak ettiği, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuru yemişçiler de 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresince 10.00 ile 17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet vermek üzere açık olacak. Ekmek üretiminin gerçekleştirildiği fırınlar ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin yalnızca ekmek sattığı bayileri de yasak sürecinde açık olacak işletmeler arasında bulunacak.

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YILBAŞI YASAĞINDA MARKET İZNİ VAR MI?

Sokağa çıkma yasağında saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak olan market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçilere; vatandaşlar gidip gidemeyeceklerini de merak ediyor. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında olanlar hariç isteyen vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılamakla sınırlı olmak şartıyla ve araç kullanmamak kaydıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakında olan market, bakkal, kasap, kuru yemişçi ve manavlara gidebilecekler. Bu saatler arasında market, kasap, bakkal, manav, kuru yemişçi ve online sipariş firmaları evlere ya da adrese paket servis şeklinde de satışlarını gerçekleştirebilecekler.

BUGÜN MARKETLER KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANACAK?

Yılbaşı gecesini evlerinde geçirecek olan vatandaşlar, yeni yıla girecekleri bu gece için son hazırlıklarını da tamamlama telaşında. Bu nedenle vatandaşlar 31 Aralık günü olan bugün marketlerin saat kaçta kapanacağını da merak ediyor. Önceki sokağa çıkma kısıtlamalarında da olduğu gibi marketler bugün, sabah saat 10.00’da hizmet vermeye başladı ve akşam saat 20.00’ye kadar açık olacaklar. Dolayısıyla bu akşam saat 21.00’de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar, akşam saat 20.00’ye kadar marketlere giderek ihtiyaçlarını temin edebilecekler.

YARIN MARKETLER KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANACAK?

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde yarın ise marketler saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak ve vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaşlar, ikametlerindeki en yakın marketlere araç kullanmadan gidip gelebilecekler.

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